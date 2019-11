Celos, ego y ¿Nico Occhiato? La frase que desencadenó la separación de Flor Vigna y Mati Napp

En medio de una oleada de separaciones, Matías Napp y Florencia Vigna no quisieron ser menos y anunciaron la ruptura después de algunos meses de relación. Sin ir más lejos, el coach y la bailarina del Bailando por un sueño le pusieron fin a su noviazgo de 3 meses que nació luego de que la también actriz se separara de Nicolás Occhiato, a quien conoció en su estadía en Combate.

Pero si bien ambos explicaron las razones que los llevaron a dar por terminada la relación, Ángel de Brito se encargó de contar que los celos y el ego de ambos terminó por dinamitar la pareja luego de algunos roces durante los ensayos. "(Matías) Napp se calentó con todo lo que pasó con (Flor) Vigna, están a las patadas, esa es la realidad", detalló De Brito.

"El problema que hay en este grupo es de egos. Más allá de lo personal y lo amoroso, hay un problema de egos. Flor quiere hacer lo que se le canta. Facu Mazzei (su partenaire) quiere hacer lo que se le canta, y el coach desautorizado es Mati Napp. Entonces, en algún momento les dijo: 'Chicos, hagan lo que quieran, yo me las pico'", reveló el jurado del Bailando.

Según contó De Brito, al verse desautorizado por los integrantes de su equipo, el coreógrafo decidió hablarlo con otro coach y la producción de LaFlia. En ambos casos, sin embargo, fue convencido para que siga en el certamen de baile. “Con la separación de la pareja, los ánimos se calmaron y están siendo más profesionales. Ya no se mezcla lo personal", explicó.

Fue en ese momento que De Brito reveló algunas de las fuertes frases y reclamos que intercambiaron Vigna y Napp: "Por ejemplo, él le decía 'che, Flor no estás rindiendo, viniste cansada, saliste hasta las 5 de la mañana con tus amigas y hoy venís flojita al ensayo'. Estas eran las frases que le carcomían el cerebro a Vigna, hasta que un día explotó y le dijo: 'Esto con (Nicolás) Occhiato no me pasaba'. Y ahí estalló todo por el aire; se mezcla el estrés y el cansancio".

En ese sentido, explicó que el problema en la relación se originó en el ritmo del cuarteto. “Ya se veía que no estaban bien", sostuvo el conductor en su ciclo radial, El Espectador. Mientras tanto, la pareja se prepara para llevar adelante su homenaje a Beyoncé, el cual se verá en el programa grabado de este viernes y que De Brito no dudó en definirla como “un espanto”.