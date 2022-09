Celos, maltratos y guerra de egos: la amenaza de Luciano Castro tras la feroz pelea de Occhiato con Flor Vigna

“¡No sé cómo pude enamorarme de vos!”. La frase resonó en la reunión de preproducción de El Último pasajero y dejó a todos en silencio. La autora de esas siete palabras es Flor Vigna y la dedicatoria estuvo dirigida a Nicolás Occhiato, su ex novio y actual compañero de trabajo en Telefe. Desde entonces, el ambiente laboral es cada vez peor. Pero ese encontronazo, tuvo como génesis muchas peleas y una batalla final que no tuvo a ningún ganador.

Desde que se reencontraron tras su separación a fines de 2020, las cosas no fueron fáciles para ninguno de los dos. Ambos crecieron exponencialmente como figuras del espectáculo. Por un lado, Flor que es dueña de un carisma arrollador y cuenta con miles y miles de seguidores ya probó la actuación, la conducción y hasta la música, ya que se convirtió en cantante. A ese combo le sumó el candente noviazgo con Luciano Castro.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por su parte, Nico fue formando un camino cada vez más fuerte entre la televisión y el streaming. De hecho, es el fundador, dueño y figura estrella de Luzu TV, una plataforma online que cuenta con varios programas y decenas de estrellitas adolescentes. Convertido en productor y dueño de un medio, Occhiato dio un salto transcendental en lo profesional.

Por todo eso, reencontrarse en un programa de Telefe y mucho más maduros significó un golpe para la ex parejita del momento. Aquellos adolescentes de Combate quedaron en el olvido y convertidos en estrellas del show business argentino, era una cuestión de horas para que el estudio de TV se convirtieran en un polvorín y volara por los aires.

Y el punto principal es la sobreexigencia que Occhiato pone sobre el resto de sus compañeros de producción y sobre todo con Flor en la conducción. A eso se le suma que es muy duro al dirigirse a todos ellos casi que queda al borde de la soberbia. Por eso, ya son varios los productores que ni siquiera le dirigirían la palabra por supuestos “malos tratos”.

La semana pasada, Flor y Nico grababan una nueva emisión de su programa. En un momento, Vigna debía grabar algunas publicidades pero todo le salía mal. No era su día. Probó una, dos, tres y cuatro veces, pero siempre se trababa. La situación se repitió varias veces más. Ella se reía junto a la producción. Hasta que Nicolás los cruzó. “¿Podés ser un poco más profesional?”, le dijo con cara de pocos amigos. La batalla final había comenzado.

Si durante los primeros meses, Flor supo manejar los malos tratos de su ex novio, que se metiera con su perfil profesional fue la última gota que hizo derramar el vaso de bronca. “¿Pero vos quién te crees que sos?”, le contestó ella. La discusión fue subiendo de tono, hasta que terminaron a los gritos y con Flor dejando por un rato el estudio para tomar aire y recuperarse. Ese día, finalizaron la grabación pero ya no se volvieron a dirigir la palabra.

Unos días después en una reunión de producción, se dijeron todo lo que debían decirse. Hasta romper su relación para siempre. "Hay muchos testigos de la situación, y todos coinciden en señalar que él varia veces le puso los puntos por esas dificultades que tenía, que los comentarios eran muy recurrentes y que iban subiendo de tono cada vez más. Entonces ella no se lo bancó más, explotó y le dijo de todo. La pelea fue muy fuerte, los gritos se escucharon porque eran muy fuertes y hoy ni siquiera se dirigen la palabra. Ese es el cuadro de situación", contó Karina Iavicoli en El Trece.

Y afirmó: "Florencia cree que a Occhiato se le subieron los humos a la cabeza, sobre todo desde que Pergolini lo subió al ring de los grandes jugadores del mercado, y hay algunas cosas que no puede creer. Una de las cosas que le dijo que no podía creer cómo había cambiado. Realmente, si todo es así como lo cuentan, no hay necesidad de hacer comentarios burlones ante un error cuando es un programa grabado donde no hay problema en cortar y repetir”.

En el medio de ese ida y vuelta, Flor le dijo a Occhiato: “¡No sé cómo pude enamorarme de vos!”. Nadie pudo volver a hablar durante un largo rato. De hecho, tras esa frase, Nicolás se retiró de la oficina. Ella les pidió disculpas a todos y les explicó que ya no podía soportar la presión con la que trabajaba.

Pero a esta guerra se le sumó un soldado más. En realidad, lo que apareció es un temible enemigo para Nicolás. Y es que Luciano Castro no puede sacarse de la cabeza que el ex novio de su actual pareja la somete y maltrata en horas laborales y en público. Por eso, habría intentado interceder para bajar los ánimos.

De hecho, una fuente del canal de las pelotas afirmó: “Los técnicos y productores no se bancan más a Occhiato. Pero el problema va a ser complicado si se cruza con Luciano Castro. El otro día vino a buscar a Flor a la puerta y le dijo a unos conocidos: ‘Si lo llego a ver a ese, lo voy a hacer masticar pavimento’”. Por ahora, la situación no llegó a tanto. Pero nadie querría tener que enfrentarse a Castro. Menos si está enojado.

Por otra parte, aseguran que Luciano está harto de ver que Florencia sufre y queda triste después de cada grabación. De hecho, ya le habría dicho que renunciara al programa adolescente y pusiera el foco en su carrera musical. Por el momento, Vigna no tomó ninguna decisión. Pero muchos creen que su salida del programa será en muy poco tiempo.