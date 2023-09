Celos, reproches y TV: los verdaderos motivos de la separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela

Tras las recientes declaraciones en televisión de Facundo Moyano anunciando su separación de Eva Bargiela, se conocieron los detalles de la ruptura. Según el entorno de la modelo, ella se enteró en el momento que Moyano lo hizo público, pero otras fuentes confirman lo contrario.

En una entrevista con TN, la conductora María Eugenia Duffard le preguntó al dirigente político: “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”. De forma contundente, él respondió: “Estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto”.

Desde el círculo de Bargiela, afirmaron que la noticia la sorprendió y le pegó como “un balde de agua fría”: “Eva se enteró por televisión que estaba separada de Facundo. Anoche se encontraba en la casa de Sofi y le empezaron a llegar mensajes de sus amigas y familiares”, aseguró Pía Shaw.

Por otro lado, Sofía Jujuy añadió: “Fue tremendo, estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes preguntándole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba... Y ella no entendía nada. No era lo que habían hablado. Venían mal y parece que a él no le gustaba que esté en el Bailando. No se lo esperaba”.

Y añadió: “Eva quería hacer terapia de pareja, estaban viendo cómo continuar, porque estaba la intención de solucionar las cosas y seguir. Y de pronto él dijo que estaban separados. Ella le mandó mensajes, pero no voy a decir que le contestó él”.

“Ella está enamorada, nos estaba contando su experiencia de estar en el Bailando. Era su sueño estar ahí… es un momento muy importante para ella. Fue un balde de agua fría, no esperaba que él lo dijera al aire. Tenían que planear cómo lo iban a manejar, ella tenía la esperanza que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar”.

“Estaba todo perfecto y el motivo fue solo porque entró al Bailando, eso no se hace. Empezó a llorar con nosotras. Nosotras le decíamos ‘tranquila’. Contención y tratar de escucharla y acompañarla”, concluyó.

Por otro lado, el conductor de LAM, Ángel De Brito, con una historia en Instagram abrió la caja de preguntas para que sus seguidores participen, uno de ellos le preguntó: “Facundo Moyano y Eva… ¿separados?”.

Ángel afirmó: “Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo. Hasta ayer, Eva fingía demencia en la pista y usaba el anillo”. Hasta el momento, ninguno de los dos dio declaraciones. Sin embargo, en comunicación con la revista CARAS, la modelo afirmó: “La verdad es un momento triste y prefiero no hablar. Gracias por entender”.