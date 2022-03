Celos, traiciones y crisis infinitas: la picante historia de amor El Polaco y Barby Silenzi

La semana arrancó con una noticia que, parea muchos, ya no sorprende. Barby Silenzi y Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk estarían distanciados y haciéndole frente a la crisis número "mil" de la pareja. "Los protagonistas de esta historia han tenido varias crisis a lo largo de su relación amorosa pero me da la sensación de que estamos en presencia de la peor crisis que tuvieron hasta ahora, están en el peor momento", contó Juan Etchegoyen.

El periodista incluso aseguró que el cantante y la bailarina, padres de la pequeña Abril, ya no convivirían. "La semana pasada me cuentan que estuvieron distanciados y casi ni se vieron. Me llega una versión muy potente que indica que martes, miércoles y jueves decidieron vivir separados y que el viernes volvieron a verse pero que después de pocas horas volvieron a discutir y ella se fue de la casa de él", sentenció.

La pareja se conoció en 2016, cuando el destino los juntó como participantes del Bailando por un sueño. El Polaco llegó con varios conflictos amorosos y sabiendo como conquistar al sexo opuesto. Solo bastaba con echar un vistazo a su larga lista de mujeres a la que fue vinculado sentimentalmente para darse cuenta. Entre ellas, claro está, destacó Silenzi, quien supo llegar al corazón del artista a base de sensuales movimientos.

Desde que comenzaron a participar juntos del Bailando 2016, Barby y El Polaco se quedaban practicando hasta altas horas de la noche solos, dándole descanso a su coach. Salían a cenar juntos y se movían como una pareja moderna y consolidada. Pese a que siempre prefirieron mantener el suspenso y no formalizar la relación. El tiempo pasó y la relación, al parecer, no terminó del todo bien.

Y es que una vez logrado el segundo puesto en el Bailando 2016, El Polaco se fue a Villa Carlos Paz, donde conoció y se puso de novio con Silvina Luna. La modelo, teniendo en cuenta los rumores que surgieron entre el cantante y la bailarina, se opuso a que vuelvan a ser equipo en 2017. En aquella oportunidad, el cantante de música tropical había sido uno de los elegidos para ser parte de la edición del certamen que conducía Marcelo Tinelli y que comenzó en mayo 2017 por haber logrado el segundo lugar el año anterior. En su momento, El Polaco le había prometido, según había contado Barby, que volverían a hacer equipo aquel año. Pero eso no ocurrió.

Silvina Luna había confesado en un móvil que "no estaba bueno" que el rubio regrese al Bailando 2017 con Barby Silenzi. Frente a esto, la bailarina se manifestó al respecto y se mostró muy molesta. “La verdad es que no está bueno que se toque el trabajo de las personas. Con el trabajo no se juega”, señaló la bailarina.

Y continuó: “No sé cómo ella arrancó su carrera pero no creo que le haya gustado que le hagan una cosa así. Obviamente lo condiciona, lo pone en un lugar de tener que elegir y no está bueno. Ella es la novia, yo soy la compañera de trabajo y no tenemos nada que ver. Cuando yo estuve con el Polaco, ella no existía en su vida, no tiene nada que ver”.

En esa línea, Barby había asegurado que Luna debía estar segura de su pareja -quien por ese entonces ya había sido vinculado sentimentalmente a varias mujeres- y, sobre todo, de sí misma.“Ella está insegura y no le da confianza a él, no le tiene confianza", señaló. En aquel entonces, la bailarina explicó las razones por las que debía estar en la edición del reality de 2017: “Me merezco volver a estar con él y con el equipo, llegamos a la final, fuimos finalistas”.

Y agregó: “Que me dejen afuera solamente por los celos de ella, me parece que no es justo. Si es que eso es así, porque la producción no me llamó. El Polaco ya está confirmado, yo no hablé con él ni con nadie. Silvina tendría que entender que yo, como mujer, necesito el trabajo. Al Polaco lo quiero muchísimo y me pone contenta que esté enamorado y con alguien”.

Finalmente, los celos y las traiciones entre el cantante, Silvina y Barby terminaron dinamitando la pareja: la modelo finalizó su romance con el artista en 2018 y señaló que su relación con El Polaco había sido una mala experiencia en su vida, que “no fue sana” y que había sido una “mala elección”, y hasta habló de los excesos que tuvo el cantante, de los que ella lo ayudó a salir.

Según Luna, él le había confesado que estaba empezando un tratamiento por su adicción a las drogas. Fue recién en octubre de 2019 cuando El Polaco y Silenzi blanquearon por primera vez su romance en medio de, claro está, versiones que señalaban una nueva historia de amor del cantante con Noelia Marzol, por entonces su compañera del Bailando. "Después de cuatro años de conocernos en esta pista, somos novios”, confirmaron.

Desde ese momento, El Polaco y Barby tuvieron varias idas y vueltas hasta que llegó Abril, la hija de ambos, a sus vidas. "Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento en el que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas, hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia, mi amor @barby_silenzi te amo. ¡Me haces muy feliz!”, escribió el Polaco.

A seis meses del nacimiento de la hija de ambos, en medio de rumores de romance entre el cantante tropical y Sofía Pachano, su ex compañera en MasterChef Celebrity, la bailarina abandonó la casa familiar y se fue con sus hijas al departamento de soltera. La propia Silenzi había confirmado en aquella oportunidad que la hija de Aníbal Pachano "le tiene ganas" al padre de su hija. "Ella le tiene ganas, pero no es su estilo. No es su perfil de chica", había dicho.

La relación venía mal desde hace un tiempo y El Polaco le había dicho a la bailarina que extrañaba "estar solo", "la vida de soltero" y le pidió que se vaya de la casa. "A los dos días, o al día siguiente la llama, le llora, le pide por favor y ella se queda. Al otro día, vuelve lo mismo y el Polaco le plantea a Barby: ‘Quiero que te vayas, quiero estar soltero’. Lo que le dice es ‘Quiero vivir soltero porque no sé vivir en familia. Por ende lo que quiero es que te vayas’", habían contado en LAM.

Y según habían explicado en el ex ciclo de El Trece, la relación que mantenía el artista con la bailarina era sumamente tóxica: "No la dejó hacer notas en todo este tiempo, no la deja trabajar y ella quiere trabajar. Recién ahora ella pudo hacer una producción de fotos para mallas. Ella necesita trabajar. Quería mostrar a la bebé y el Polaco permanentemente le cortaba todo esto. Trabajos, celos de Francisco Delgado, al que no lo ve y se ven solo por Elenita".

Fiel a su estilo, el artista había desmentido aquella separación, limó todo tipo de asperezas con la mamá de su hija y la relación perduró hasta que en abril de 2021, El Polaco estalló y afirmó: “Estamos separados para siempre, definitivamente. Va a ser siempre la mujer de mi vida, pero las cosas se terminan”. Pero una vez más el tiempo curó las heridas hasta que los rumores de crisis entre la impredecible pareja volvieron a aparecer esta semana. ¿Será definitivo esta vez?