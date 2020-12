Celos y terceros en discordia: El Polaco le pidió volver a "vivir como soltero" a Barby Silenzi

El fin de semana estallaron las versiones que afirman que Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk y Barby Silenzi se separaron a seis meses del nacimiento de la hija de ambos, Abril, en medio de rumores de romance entre el cantante tropical y Sofía Pachano, su compañera en MasterChef Celebrity. El encargado de confirmar la noticia fue Ángel de Brito, quien contó que la bailarina abandonó la casa familiar y se fue con sus hijas al departamento de soltera.

Cabe recordar que la última semana se había instalado el rumor de que el músico estaba viviendo un affaire con la hija de Aníbal Pachano. De hecho, la propia Silenzi confirmó estas versiones y reveló que la concursante del certamen de cocina de Telefe "le tiene ganas" al padre de su hija. "Ella le tiene ganas, pero no es su estilo. No es su perfil de chica, pero sí creo que ella le tiene ganas ja ja ja", sostuvo.

Y sumó "Él es muy potro y además tiene una forma de ser que enseguida te gusta. Como padre es un 10". En este contexto, en Los Ángeles a la mañana dieron detalles de la crisis que envuelve a la ex pareja subcampeona del Bailando por un sueño. "La relación viene mal desde hace mucho tiempo. Permanentemente lo que hace el Polaco es decirle ‘quiero estar solo, quiero la vida de soltero y quiero que te vayas de la casa’", contó Andrea Taboada.

La panelista sostuvo que el propio músico se arrepiente de sus dichos pasado los días y vuelve a llamar a la bailarina para reconciliarse. "A los dos días, o al día siguiente la llama, le llora, le pide por favor y ella se queda. Al otro día, vuelve lo mismo y el Polaco le plantea a Barby: ‘Quiero que te vayas, quiero estar soltero’. Lo que le dice es ‘Quiero vivir soltero porque no sé vivir en familia. Por ende lo que quiero es que te vayas’", aclaró la periodista.

Según explicaron en el ciclo de El Trece, la relación que mantiene el artista con la bailarina es sumamente tóxica: "No la dejó hacer notas en todo este tiempo, no la deja trabajar y ella quiere trabajar. Recién ahora ella pudo hacer una producción de fotos para mallas. Ella necesita trabajar. Quería mostrar a la bebé y el Polaco permanentemente le cortaba todo esto. Trabajos, celos de Francisco Delgado, al que no lo ve y se ven solo por Elenita".

Cansada, el miércoles Barby Silenzi mantuvo una acalorada discusión con el músico y éste le pidió que se vaya. "Hay un departamento de tres ambientes donde va a ir a vivir Barby, que no es el de soltera. En estas horas ella estaría mudando la ropa de las nenas y después los muebles”, cerró. Lo cierto es que en medio de estos rumores, el Polaco negó la crisis en Instagram: "Seguimos apostando al amor. Gracias a todos por preocuparse y preguntar".

Lo llamativo es que el cantante de cumbia utilizó una foto que ya había publicado el 12 de diciembre en la cuenta de Instagram que le armó a su hija Abril, por lo que no sería actual. Al mismo tiempo, si bien él desmintió la ruptura, Barby no hizo más que confirmarla: “No estamos en guerra, pero sí nos separamos. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste”, fueron algunos mensajes que le envió a De Brito.

Otra prueba que confirmaría la ruptura entre ambos es el polémico audio de Fede Bal que se dio a conocer en las últimas horas, invitando al Polaco a una fiesta privada en su casa para presentarle algunas mujeres. "Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?”, se lo escucha decir al hijo de Carmen Barbieri. ¿La separación será definitiva?