Censuraron en Instagram a famoso cantante por una foto "abultada": "No puedo manejar mi tamaño"

Es cierto: las políticas de publicación de Instagram son estrictas, al punto que en muchos casos resultan extremas y absurdas. Una de las nuevas víctimas de la plataforma fue el cantante estadounidense Jason Derulo, quien fue sancionado por publicar una foto en la que se lo puede ver con un boxer muy ajustado. ¿Cuál fue el problema? Al parecer, el robot de la red social se percató del "abultado" contenido de la foto y lo denunció por "contenido sexual".

Al recibir la notificación, el cantante publicó el mensaje que recibió en su inbox y descargó con ironía su bronca: "¿Qué carajo significa esto? Tengo ropa interior puesta. No puedo manejar mi tamaño".

Los seguidores del artista no tardaron en hacerse eco de tamaña ofensa a la libertad de expresión. "Te lo censuraron porque con eso nos podés sacar un ojo", escribió con humor uno de los casi cuatro millones de fans del artista. "Después de esto, no me queda otra opción que pasar el domingo por la iglesia", sumó otra.