Cerveza, panchos y “lujo low cost”: las millonarias condiciones de Luisana y Bublé para salir de gira

“ Soy una mamá canguro y cuando Michael sale de gira, vamos todos con él”, reconoció tiempo atrás Luisana Lopilato. En efecto, Bublé se encuentra en Europa presentando su último tour y cuenta con la compañía de su mujer y sus tres hijos: Noah, Elías y la pequeña Vida. Lujos “low cost” y las millonarias condiciones que ponen cada vez que salen de gira.

Dos semanas atrás, Luisana y sus hijos hicieron las valijas para dejar Vancouver y acompañar al cantante en el tramo europeo de su nueva gira. Antes de partir, la actriz celebró un no tan pequeño canje en sus redes sociales. Gracias a la gran popularidad mundial de su marido, Lopilato recibió de regalo vestidos de prestigiosos diseñadores para lucirlos en los respectivos eventos de la gira.

“ Para Luisana es muy importante no ostentar. No lo hace ni siquiera con sus amigos o con su familia. Por eso no sube fotos de las carteras que se compra o del estilo de vida que llevan, pese a que son muy tranquilos. No le gusta cuando hablan de sus mansiones, se siente incómoda. Tampoco quiere transmitirle eso a sus hijos, todo lo contrario”, advierten a BigBang desde el entorno de la actriz.

Después de agradecer los vestidos, Luisana comenzó a postear imágenes de su vida “de gira” con Bublé. A diferencia de los ostentosos atuendos que luce cuando lo acompaña a los eventos vinculados a sus shows, en el día a día la actriz prefiere la comodidad de las zapatillas y los jeans sueltos.

Mientras su marido hace las respectivas pruebas de sonido y ultima los detalles de sus shows, la actriz aprovecha para hacer turismo por el Viejo Continente. La acompaña, como siempre, la niñera de sus tres hijos para ayudarla.

“ Ayer salimos a recorrer Hannover, pero yo seguía con los horarios desfasados y terminé comiéndome un pancho a las diez de la mañana”, bromeó en uno de sus posteos. Minutos después, compartió una divertida foto en la que se la puede ver dentro de un lavarropas industrial utilizado para lavar la ropa de quienes acompañan noche a noche a Bublé.

La actriz, que tiempo se describió tiempo atrás como una “obsesiva de la limpieza”, escribió desde Alemania: “Justo lo que necesita una loca de la limpieza como yo durante una gira: ¡un lavarropas que lava sin tener que sacarme la ropa!”.

Hay un dato que no pasó inadvertido por muchos de los casi cuatro millones de seguidores que tiene en Instargam: nunca postea fotos desde los hoteles en los que se hospeda. En efecto, una de las condiciones que les puso Bublé a sus productores fue que su familia se hospedara en los mejores hoteles de cada ciudad.

Pero eso no es todo: para mantenerlo contento, la producción de su tour se encargó de que, además, los Bublé se hospedaran en la suite presidencial; cuyos valores oscilan entre los 100 y 200 mil pesos argentinos. Nada en comparación a lo que factura el canadiense con cada una de sus presentaciones.

La fortuna de Michael Bublé: sus millones, en números