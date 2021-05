César Bordón reveló las intimidades del set de grabación de la biopic de Luis Miguel

César Bordón, el actor argentino que le pone el cuerpo al personaje de Hugo López en la biopic de Netflix que relata la vida de Luis Miguel, pasó por el ciclo de Jey Mammón y reveló intimidades del set de grabación, así como también cómo se preparó para la muerte de su personaje.

"Desde la primera (temporada) tuvo una magnitud totalmente inesperada, me llegan mensajes de todos lados, no lo puedo manejar”, contó el actor. "Me tocó a mí, salió bien el casting, me llamaron a través de mi representante. Hice un monólogo y lo mandé. Me fui a México y el terremoto, que fue muy severo, fue un desastre y se suspendieron las grabaciones", explicó el actor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En otro de los pasajes de la charla, el actor recordó lo que fue el día después de la muerte de su personaje en la serie. “Pasa algo en la familia de los actores, que el actor y el personaje son la misma persona, lo tienen menos dividido. La escena era muy motiva a tal punto que con (Diego) Boneta llegamos, hicimos la escena, la tiramos de una vez y nos pusimos a llorar, nos abrazamos mal”, dijo.

“La escena salió en todos lados, evidentemente es muy emotiva”, agregó. Su familia, como era de esperarse, no estuvo ajena a esa emoción: “En casa mi mujer me dijo: ‘Yo me quiero morir antes que vos’”, comentó.

Ahora llega el momento del duelo, de despedirse del personaje y de la serie: “Yo creo que los procesos míos son más lentos, y uno no es que se sacó el saco y el personaje se fue y empieza otro”, reflexionó el actor. Para concluir, Bordón comentó con humor que gracias a su personaje, Argentina tiene un punto a favor ante los ojos de los mexicanos.