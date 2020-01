Chana presenta nuevo disco: "Ninguna mujer nace feminista pero ninguna mujer puede no serlo"

Chana está atravesada por el arte desde pequeña. Es autora y directora teatral y música y desde allí combina su pasión junto con su gran visión social. Con su segundo álbum “Negro” presenta 13 canciones propias de rock y blues que hablan de su feminismo y su compromiso con la realidad, buscando revalorizar el lugar de la mujer en la música y la cultura.

Chana comenzó a cantar desde niña y sus primeros pasos los dio junto a quienes fueron sus profesoras de canto: Verónica Condomí y Mona Fraiman. Hoy su talento está a cargo de Josi García Moreno. Desde los 20 años recorre escenarios en Capital y Gran Buenos Aires. Participó del Tren Cultural e hizo recitales en las ciudades de Luján, San Pedro, Lobería, Gral. Rodriguez, entre otras.

De cara a su recital del sábado en El Universal (Soria 4940) dialogó con BigBang.

¿Principal rasgo de su carácter?

La tenacidad y el humor. También la resiliencia y el feminismo

¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? ¿Y en una mujer?

En un hombre la deconstrucción silenciosa y en la mujer el empoderamiento y el carácter

¿Qué espera de sus amigos?

Lealtad y cenas con vino.

¿Su principal defecto?

La ingenuidad

¿Su ocupación favorita?

Escribir canciones, guiones y cocinar

¡Su ideal de felicidad?

La aceptación del otro sin restricciones y que el peronismo sea un movimiento mundial

¿Cuál sería su mayor desgracia?

Seguir preocupándome porque el culo no se caiga

¿Qué le gustaría ser?

Lo que soy pero mejor y más evolucionada

¿En qué país desearía vivir?

En Argentina siempre

¿Su color favorito?

Negro y Rosa, je.

¿Sus autores favoritos?

Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Alfonsina Storni, Anais Nin, Juan Gelman, Oliverio Girando y Paco Urondo.

¿Qué personaje histórico favorito?

Eva Perón sin dudar.

¿Su compositor favorito?

The Beatles, Nina Simone, Charly García, Carole King, Cuchi Leguizamon, Discepolo, Cerati, Mami Smith, Bessie smith, Aretha Franklin, Grace slick, Janis Joplin, Sister rosseta thorpe, Spinetta y Fabi Cantilo.

¿Su héroe de la vida real?

Mi abuelo Miguel Guerrero, artista plástico y mi viejo Gustavo Giordano gestor cultural.

¿Qué hábito ajeno no soporta?

El chicle, lo detesto.

¿Qué es lo que más detesta?

Lo snob, lo superficial y la falta de humor. Y las mujeres no feministas.

¿Qué significa el feminismo?

Es la única forma que acepto para vivir, es un estado del alma y una necesidad que debemos tener todas las mujeres sin excepción, como dijo Dora Barrancos ninguna mujer nace feminista pero ninguna mujer puede no serlo, es una traición al género. Es la ausencia de conciencia profunda no ser feminista, para mí es inaceptable.

¿Qué superpoder/don desearía poseer?

Poder volar y también la capacidad de terminar con los mega millonarios y que esas riquezas se distribuyan, que haya 26 tipos que sean dueños de gran parte de las riquezas del mundo es inmoral y un absurdo

¿Cómo le gustaría morir?

Durmiendo a los 100 años

¿Qué cosas hace a solas y que nadie sabe?

Lo que puedo contar es esto: hablo con mi perro

¿Qué le genera la grieta política y social?

La grieta es una construcción maliciosa de un periodista sin escrúpulos, Jorge Lanata, que cree ser dueño de una verdad y la grieta es una reducción de algo más profundo que es el odio antiperonista, yo no quiero gente con odio, la instalación de la grieta fue una necesidad del macrismo, sobre todo para ganar las elecciones, pero lo real es el odio y la desigualdad, eso me angustia más que la grieta. Los medios masivos se hicieron y se hacen un festín con esta grieta porque potenciar esto genera conflicto y tema, pero ojo no se habla de lo profundo, yo estoy del lado de la justicia social y la igualdad de derechos, del lado del laburante, me gusta más esa poética, yo estoy ahí.

¿Cómo fue su primera vez?

Con nervios y ganas, y mucha libertad.

¿Cómo mantiene la pasión en la intimidad?

Me gusta el porno love, ser siempre porno en el amor nunca inporno

¿Cuál es su insulto favorito?

¡Cerrá el culo!

Si fuera posible, ¿qué recuerdo borraría?

Un abuso o un maltrato siempre en manos de algún hombre cercano que decía quererme, esos son recuerdos horrendos, el último abuso/acoso fue hace bastante poco en manos de un señor con el que trabajaba y como si fuera una niña me quedé callada y paralizada.

Tanto en la música, como en el teatro estás llevando adelante la visibilización de la violencia de género. ¿Cómo analizás los últimos cuatro años?

Lo bueno es que ahora se visibiliza más pero es necesario el acompañamiento de políticas públicas y como todo lo que hicieron en el macrismo, estos últimos cuatro años se abandonó a las mujeres y les niñes. ¡Hay que hablarle a los hombres!! Son ellos los más violentos, hay que instarlos a deconstruirse y empoderar mujeres, nadie te puede lastimar.

¿Cómo analizás el presente en el arte teniendo en cuenta el empoderamiento de muchas artistas que están llevando adelante la lucha interna en la industria históricamente patriarcal?

Que el conflicto es más profundo y que para que se transformé realmente hay que deconstruir acá también, yo hace 20 años que hago música y recién ahora siento que hay más lugar para las mujeres que hacemos canciones, que no vamos por la imagen o el culo vamos por las canciones, es todo valorable pero para mí es necesario dejar un poco el tema físico y hegemónico, relajarnos y poner a la música por delante, es una decosntrucción cultural que recién arranca, yo quiero mis arrugas en los escenarios y no pensar que tengo vida útil según la edad o la altura del culo. Basta de operarse de transformarse, las que subimos a los escenarios debemos ser claras en esto, ojo yo lo deseo pero aún no solté del todo lo hegemónico pero voy en camino.

¿Qué mensaje le darías a una artista que recién arranca en este tiempo?

Que escuche vinilos, que lea feminismo y que toque con el alma.