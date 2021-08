Chano recibió el alta y contó que se internará para hacer un tratamiento: "Tengo que curar mi adicción"

Luego de pasar más de dos semanas internado, este jueves Santiago Chano Charpentier fue dado de alta del Sanatorio Otamendi, donde fue intervenido quirúrgicamente y donde además le salvaron la vida tras haber sido baleado por un policía que asistió a su casa en medio de un brote que tuvo por el consumo de drogas.

En un video donde se lo ve mucho mejor, pero aún recuperándose, el cantante contó que en el centro de salud lo ayudaron a salir adelante, pero que ahora debe continuar su tratamiento en otro lado, donde intentará salir adelante y comenzar a dejar las adicciones.

Ya vestido, y con ganas de continuar su mejoría, Chano grabó un video para sus fanáticos y para la prensa, en el cual contó cómo está y cómo seguirá de ahora en más. Saldrá del Otamendi a las 14, y desde allí se irá a otro centro de salud donde iniciará un tratamiento por el consumo de estupefacientes.

"Estoy en el Otamendi, en el lugar donde me recuperé milagrosamente. Gracias a todos sus médicos, enfermeros, gerentes que me han tratado como nunca me trataron en un hospital en mi vida", dijo el músico.

Además, le agradeció también a los medios de comunicación por haber estado pendiente de salud, y especialmente le dedicó un saludo a los cronistas, quienes lo esperan a la salida del lugar para que hable. "Esta no es una manifestación caprichosa de indiferencia sino que yo tengo que ponerme en primer lugar", explicó en referencia a que no hablará públicamente, más allá de este video.

Según comentó, ahora va a centrarse en "curar" su adicción a las drogas, y por eso desde el Otamendi se irá directo a otro centro de salud. "Me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento, donde necesito muchísimo respeto, no solo por mí, sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción", aclaró.

"Por último quiero agradecerle a mis fans, los carteles, las manifestaciones de afecto. Ante cada uno de los momentos difíciles que tuve me puse a leer sus declaraciones de amor eterno, los amo para siempre, y no podemos vernos hoy, pero estoy feliz porque confío en que lo mejor está por venir", aseguró.

Por el disparo que recibió el cantante, se encuentra imputado el policía Facundo Amendolara por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial", que prevé 15 años de prisión.

Las prendas de vestir que llevaba ese día Charpentier ya comenzaron a ser peritadas en la Procuración bonaerense con el fin de determinar la distancia desde la cual el oficial imputado efectuó el disparo. En tanto, el próximo miércoles 18 será el turno de los peritajes balísticos sobre el proyectil, la vaina servida y al arma reglamentaria calibre 9 milímetros del oficial.

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana, también aguarda el análisis del DVR de las cámaras de seguridad de la casa del ex líder de Tan Biónica, a realizarse en la sede de la Procuración bonaerense de la ciudad de La Plata.