Chano tuvo otro brote: está sedado e internado en terapia intensiva

En julio del año pasado, Santiago "Chano" Charpentier tuvo que ser internado y operado en el Sanatorio Otamendi, donde le sacaron un riñón, el bazo y parte del páncreas, luego de sufrir un brote por el consumo de estupefacientes y ser herido por un policía en su casa. "Sólo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental porque así estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Está lleno de madres que no tienen visibilidad que están golpeando puertas y nadie las escucha. Si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo, él hace 20 años que pide ayuda", había manifestado por entonces su mamá, Marina Charpentier

Chano había sido baleado en el estomago por un policía que acudió a su casa, ubicada en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz. Según se pudo reconstruir, el cantante se encontraba con un cuadro de excitación psicomotriz y hasta ese lugar fue su madre para intentar ayudarlo. La situación se tornó violenta, la familia decidió pedir ayuda, y se presentó en la vivienda un policía, quien aseguró que disparó contra Chano porque él quiso atacarlo con un cuchillo.

A mediados de abril, el ex líder de Tan Biónica ingresó por voluntad propia a la clínica de rehabilitación Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos, para continuar su tratamiento contra las adicciones y realizarse chequeos médicos. "Se fue a poner a punto para el casamiento, porque el sábado va a estar en la mesa principal de Jorge Lanata. Son muy amigos y quiere estar ahí de la mejor manera”, había contado Maite Peñóñori.

La internación fue solo por tres días y el cantante pudo participar del casamiento del periodista de canal Trece con Elba Marcovecchio. “El tratamiento es estar ocupado todo el día y sirve para bajar el stress. Por ejemplo, tienen actividades planificadas: una charla con el psicólogo a tal hora, almuerzo a las 12, de 14 a 16 siesta. Es llegar al final del día cansado”, había agregado Lucas Bertero.

El músico había elegido esa institución para pasar unos días tranquilo. “Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme”, había reconocido luego de recibir el alta tras el episodio que casi le cuesta la vida.

Lo cierto es que este martes, el periodista Pablo Montagna dio a conocer que el músico sufrió un nuevo brote a raíz de una recaída en sus adicciones, por el que tuvo que ser sedado e internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi. "Chano en el Otamendi. Tras un brote - Sedado y terapia intensiva. Se espera un traslado a una clínica por adiciones", informó a través de las redes sociales.

Consultados sobre la salud del Chano, desde el Sanatorio no quisieron hacer comentarios al respecto y el periodista contó que los médicos trabajan para estabilizar al cantante para luego poder derivarlo a una institución psiquiátrica. "Hasta ahora se sabe está desde el lunes por una recaída o rebrote. Está en terapia y sedado. Se espera un posible traslado a una clínica de rehabilitación en provincia", detalló.

Y agregó: "Entre todas las versiones extraoficiales que circularon, se dijo que los profesionales que lo atienden estarían intentando estabilizar y aguardaban que esté en condiciones de prestar conformidad para ser derivado a una institución psiquiátrica. La internación tendría que ver con una descompensación que habría sufrido recientemente y sería trasladado en las próximas horas".

De acuerdo a la información de Montagna, el músico sufrió "una desestabilización" en el proceso que está llevando a cabo respecto a sus adicciones. Cabe recordar que el músico inició el año pasado, tras ser dado de alta, un nuevo tratamiento contra sus adicciones. “Tuve que secar los platos y al mediodía hice ñoquis para todos mis compañeros, un compa me enseñó”, había revelado el propio Chano sobre cómo eran sus días en rehabilitación.