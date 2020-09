Chaqueño Palavecino, internado en terapia intensiva con COVID-19 y problemas para respirar

El coronavirus sigue golpeando al medio artístico. A una semana de anunciar su baja del streaming de la Fiesta Nacional de la nuez y de haber dado positivo de coronavirus, se dio a conocer que la salud del Chaqueño Palavecino se complicó: el referente de la música folclórica fue trasladado a un sanatorio e internado en terapia intensiva, luego de manifestar dolores de cuerpo y altas temperaturas.

El 12 de septiembre, a través de un comunicado difundido en las redes sociales, se había dado a conocer que el cantante había contraído COVID-19, razón por la cual se iba a alejar de los streaming por un tiempo.

En aquella oportunidad, trascendió que Palavecino comenzó con algo de tos y mucha picazón en la garganta, razón por la cual decidió realizarse un hisopado que terminó dándole positivo en coronavirus.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde su domicilio, el cantante habló con Cadena 3 y contó cómo estaba transitando la enfermedad. "“Siempre estuve aislado, con mucho vino y asado acá en mi casa (vive en una zona rural, en Rosario de Lema), pero hoy la cosa está complicada, acá en Salta es un peligro. Yo me cuidé muchísimo, pero este bicho me arrinconó. No hay que temer, hay que tener cuidado nada más", explicó.

Y agregó: "Yo le tengo muchísimo cuidado y estoy haciendo todo lo que me dicen los médicos. Miedo no le tengo, para nada. Pero si hago caso. Dicen los médicos que la mayoría vamos a pasar por esto y así parece. Anda por todos lados este bicho”.

Sin embargo, con el correr de los días su salud se agravó, motivando a su rápida internación: el músico levantó temperatura y manifestó fuertes dolores corporales.

También comenzó a tener deficiencia para respirar y comenzó a notar la falta de aire. Ya en el nosocomio, la tomografía computada arrojó que Palavecino sufrió una leve infiltración en el pulmón.

A pesar de esto, su familia llevó tranquilidad, asegurando que el cantante está estable y que se encuentra en terapia intensiva solo precaución.