Charlotte Caniggia pidió que la echen a Lola del Cantando y Yanina la destrozó: "Me das lastima"

Días atrás, Lola Latorre quedó imputada por el Juzgado Federal Número 4 y el Juzgado de Garantías de Turno de Mercedes por, aparentemente, participar de una fiesta clandestina que se realizó en una quinta de esa zona. Como consecuencia, la producción del Cantando 2020 decidió suspenderla, aislarla durante 14 días y reemplazarla por Pablo Ruiz, quien semanas atrás había sido expulsado por ser también parte de una fiesta clandestina.

Algunos participantes del certamen se manifestaron en contra de la postura que tomó LaFlia y remarcaron que la sanción que recibió la hija de Yanina Latorre fue demasiado blanda teniendo en cuenta que el interprete de "¡Oh Mamá! Ella me ha besado" fue duramente castigado por ser parte de una fiesta días después de su debut en la pista de canto. Pero, sin lugar a dudas, la más enojada es Charlotte Caniggia.

La hija de Mariana Nannis sostuvo que Lola mintió en su defensa y remarcó que no cree en su versión sobre los hechos. Y es que si bien la hija de Diego Latorre adujo que no había asistido al encuentro en Mercedes y que solo fue a buscar a una amiga cuando llegó la Policía para suspender la reunión, muchos no le creyeron. “Lola tendría que ser echada, no suspendida, porque fue a una fiesta clandestina y hay fotos", disparó Charlotte.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, la mediática sostuvo que las postales que se viralizaron de la fiesta son reales y agregó: "La foto es real y ustedes la tapan porque son angelitas y la madre es angelita. Están mintiendo. Lola fue a una fiesta clandestina y la tendrían que echar. Punto. Es lo que yo opino. Y todo el mundo está tapando. Nadie se lo cree lo de la amiga, si te fijás todos los comentarios dicen que es una mentirosa".

En su furioso descargo, Charlotte remarcó que Fernando Burlando, abogado de la familia Latorre, está "tapando" todo lo relacionado con Lola y la fiesta clandestina en Mercedes y sumó: "No pueden taparlo. Es una estupidez. Más claro echale agua. Hay pruebas. Las leyes tendrían que ser iguales para todo el mundo. No con Lola Latorre porque la madre es angelita o ella tiene coronita. Echenla. Las cosas claras”.

Al final, consultada por Maite Peñoñori sobre su actual estado de salud luego de contraer COVID-19 y acusada de haber ido a un supermercado a pesar de que había contraído la enfermedad, Charlotte, disparó: “Yo ya tenía el alta no estaba enferma así que no traten de meterme porque yo no voy a fiestas, no me junto con gente, soy súper anti, trato de respetar mi trabajo y a los compañeros. No falto el respeto".

Y concluyó: "No voy a ir a fiestas clandestinas mientras acá así que me parece justo que la echen. Está mal porque a Pablito Ruiz lo echaron al toque, le hicieron mala fama y a Lola no porque salió Burlando a taparla, todo una mentira. Hay pruebas, hay audios, ¿qué más quieren tapar? No pueden tapar nada”. Pero si bien Lola decidió no responderle a su compañera, Yanina Latorre decidió salirle con los tapones de punta a la mediática.

De regreso en LAM, Yanina Latorre le dedicó varios minutos a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: "Recordemos que Burlando es el abogado del padre. Yo ya expliqué, lo demás se hace en la justicia. No hay audio, en la foto no es Lola. Charlotte ponete a ensayar, a estudiar canto, te enojas con el jurado. Vos a la misma edad de ella hiciste las mismas cagadas. Me das lastima".

Y cerró: "Yo estoy diciendo la verdad. Le pregunté a Lola y me contó que fue a buscar a una amiga. Cuando vi la noticia pensé que era un fake news y la reté. Casi la mato, le dije de todo. El papá está débil desde que tuvo el Covid-19. No mató a nadie, dejemos de exagerar. Estaban esperando a Lola para pegarme a mí".