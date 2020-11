Charlotte Caniggia también denunció "tongo" en el Cantando 2020: "Lizardo Ponce es uno de los acomodados y él lo sabe"

Días después de haber renunciado al Cantando por un sueño luego de haber mantenido un intenso cruce con Oscar Mediavilla, Alex Caniggia no lo dudo y denunció que en el certamen producido por Marcelo Tinelli hay participantes "acomodados" y beneficiados por LaFlia. Consultado por sus dichos, el mediático apuntó directamente contra Lizardo Ponce, uno de los concursantes más flojos vocalmente hablando.

Lo cierto es que tras los dichos de su hermano, la propia Charlotte Caniggia decidió redoblar estas fuertes acusaciones y apuntar contra el periodista afirmando una vez más que es uno de los “beneficiados” por la producción del Cantando por su amistad con Lourdes Sánchez. “Me cae muy bien pero bueno, será finalista. Él es uno de los acomodados y lo sabe”, aseguró Charlotte al ser consultada por Ángel De Brito.

Lejos de mostrarse tímida o arrepentida por la denuncia del supuesto "tongo" que hay en el certamen, la hija de Mariana Nannis dio los nombres de los participantes que, según ella, son los mimados por la producción. Entre ellos, por ejemplo y además de Lizardo, mencionó a Agustín Cachete Sierra: “La gente lo sabe. Yo miro todo, leo los comentarios… Estuve en muchos realities y sé cómo funciona esto”.

Fue en ese momento que la mediática atacó directamente a la producción encabezada por Pablo "Chato" Prada y Federico Hoppe, asegurando que son los responsables de mover los hilos y beneficiar a estos dos participantes en lo que va del certamen. “Todo depende de Chato (Prada) y (Fede) Hoppe”, aseguró Charlotte, teniendo en cuenta que el ex Casi Ángeles y el influencer ya salieron victoriosos en varios duelos telefónicos.

Para defender sus dichos, Charlotte aclaró que se da "cuenta de todo" y aseguró que presta mucha atención en los pequeños detalles. “Yo veo todo, me doy cuenta. Lo noto en un montón de cosas. En las previas… Bueno, él (en referencia a Lizardo) no tiene mucha previa. Pero en el jurado a veces lo veo también, le regalan puntaje”, manifestó la hija del "Pájaro" Caniggia, ante la mirada atónita del propio Lizardo.

El propio periodista intentó defenderse y acusó a Charlotte por lo mismo: “Nosotros dos cantamos para el orto pero vos nunca fuiste al teléfono todavía, y yo ya fui tres veces. No sé si es acomodo, es un programa en donde pasa de todo. Si hay acomodados también es por otras cosas: vos venís con un montón de gente, algo que otros no pueden tener. Esos privilegios hablan de un acomodo también”.

A lo que la mediática sentenció: “Porque hay gente que es amiga pero eso no es por acomodada. Es porque yo lo elijo. Pero está todo bien". Cabe recordar que Charlotte viene de protagonizar un fuerte cruce con Cinthia Fernández, a quien acusó de exponer a sus hijas en las redes sociales. “A mí no me va la famosa que todo el día lo graba a su hijo. Mi hijo tendrá privacidad. No tengo por qué mostrarlo al mundo, me parece súper mal la gente que hace eso”, fueron los dichos de la hija de Nannis que motivaron a la panelista de LAM a mandarle una carta documento.