Charlotte Caniggia y el dolor por la ausencia de sus padres: "Ojalá algún día me quieran"

De todos los años que pasaron dentro de la fama, probablemente los últimos fueron los peores. A esta altura del partido se podría decir que lo llamativo y novedoso que antes causaba un intento de gracia y humor, ahora pasó a ser dolor, conflicto y tristeza por parte de los mismos protagonistas. La familia Caniggia siempre fue noticia por distintos acontecimientos que sucedían alrededor de ellos, pero hace un tiempo que lo que los hace aparecer en los portales es justamente la lejanía que mantienen y la soledad entre todos.

Alex Caniggia decidió un poco hacerse a un lado el día que comenzó su relación amorosa con Melody Luz y después tomaron el impulso de formar una familia con la hija que tuvieron en común llamada Venezia. Por un motivo u otro, el “emperador” se corrió del foco que lo unía a sus padres y sus hermanos y emprendió una nueva vida dejando atrás el pasado.

Pero no así lo pudo hacer Charlotte quien se mostró en varias ocasiones totalmente dolida por lo que está sucediendo en su familia. Sus padres mantienen una pésima relación, poseen una denuncia en el medio llevada a cabo por Mariana Nannis acusándolo a Claudio Caniggia por “violencia de género” y como si fuera poco, cada vez que tienen que hablar el uno del otro, sólo son insultos y destilación de odio y rencor.

Y todo aquel rencor que mantienen entre ellos, sin dudas que lo pasan hacia sus hijos quienes hoy están en el foco de la atención por la mala relación que tienen sus padres y por, además, la poca presencia y el mal funcionamiento en el rol que deberían cumplir. Así como hace aproximadamente un mes Alex realizó un video apuntando contra su mamá de haberlo echado de su departamento cuando estaba por nacer su hija, Charlotte lanzó unas tristes y dolorosas palabras asintiendo que se siente “sola” y que sus padres están completamente “ausentes”.

La primera vez que mencionó la lejanía con sus progenitores fue en su debut en la pista del Bailando por un Sueño, cuando le consultaron cuál era específicamente la relación que tenían sus padres en este momento actual, debido a que Caniggia quedó imputado por la denuncia realizada por parte de Nannis y cómo le afectó eso a ella.

Ante aquella pregunta hecha por Ángel de Brito, abrió su corazón y mostró realmente la tristeza que lleva dentro por lo sucedido. “No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Me gustaría que algún día levanten el teléfono y me digan: ‘Hola hija, estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”.

Pero pasado el mes de aquella declaración, nuevamente en el certamen de baile le consultaron porque curiosamente en el último tiempo después de haberse dado a conocer la denuncia y la imputación, no hubo más registros de qué hacen o cómo están viviendo la vida en este momento y mucho menos se dieron a conocer encuentros o llamados entre padres e hijos como cualquier familia lo haría.

“Es parte de mi vida”, respondió Charlotte. “Uno como hijo siempre espera un mensaje de sus padres, creo, ¿no? Es como lindo me hubiese encantado, pero nunca me pasa. Trato de vivir esto como un ‘bueno, mis papás son ausentes’”, indicó.

Y sobre el mayor conflicto que los rodea hoy en día, insistió: “Supongo que algún día, cuando ellos estén bien, se acerquen. O cuando yo sea mamá y ellos sean más viejos y digan ‘bueno, che, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos’. Y cuando uno es más grande creo que se acerca más a los hijos, ¿no?”.

Sin dudas que la mala relación con sus padres y la lejanía que ellos mismos instalaron marcaron totalmente su vida porque es al día de hoy en que la modelo piensa que el día que le toque ser madre, no lo será como fueron con ella por tanto dolor que le causaron. “Supongo que fueron ausentes toda la vida. Quizás cuando yo era joven no me daba cuenta y eran ausentes también, y algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente y que mis hijos, aunque tengan 30 años, no pasen por estas cosas”, manifestó.

Así como aquella vez había mencionado que no tendría problema en volver a hablar con ellos y acercarse para intentar ser nuevamente una familia, dejó en claro que de darse esa oportunidad, lo haría sumamente feliz y sin “reproches” con nadie. “No es bueno tener rencor ni odio hacia ningún ser humano, es muy malo tener esos sentimientos”, reflexionó.

Por último, detalló: “Estoy esperando que den el paso pero no lo hacen nunca, así que ya vivo con esto, y me digo que ya está, que mis padres son así, que les chupa un huevo. Me encantaría, me pondría triste, lloraría un montón porque es algo que deseo con todo mi corazón, pero bueno, no me pasa”. Y agregó con total desazón: “Supongo que algún día me pasará, si Dios quiere, si el universo quiere, algún día mis papás me quieran, porque yo también necesito esa palabra de mi madre, un abrazo de mi madre, un abrazo de mi padre, pero no pasa”.