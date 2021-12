Charlotte contó cómo es la relación con su hermano Axel, súper perfil bajo: "Soy la tía Char"

Cuando uno escucha hablar de la familia Caniggia automáticamente pueden cruzarse por la cabeza imágenes del ex futbolista Claudio Paul Caniggia, de su ex esposa Maria Nannis o de dos de sus hijos, Charlotte y Alexander. Sin embargo poco se sabe de Axel Kevin, el mayor de los tres hijos del matrimonio, que suele mantenerse alejado de las cámaras y los flashes.

Esto quedó aun más en evidencia ayer cuando su hermana decidió hablar de él en MasterChef, el programa de cocina en el cual la mediática participa. Todo comenzó con la consulta del conductor del certamen, Santiago del Moro. "Acá tuvimos a tu hermano, Alex, pero... ¿vos tenés otro hermano?", le preguntó.

”Se llama Axel Kevin. Es un artista muy bueno. Pinta hiperrealismo. ¡Tiene que traerlo acá!”, respondó efusivamente Charlotte que le terminó dando pie al conductor para averiguar más sobre el mayor de los Caniggia."¿Cuándo va a venir a la Argentina?", le preguntó Del Moro. "Y... no sé. Vive en España. No creo que venga", advirtió Charlotte dejando trunca la posibilidad de que participe en un futuro cercano.

Luego el conductor recordó que Axel Kevin está en pareja desde hace tiempo con una mujer que tiene dos hijos. “Su novia tiene hijos, ¡así que ya soy tía! La tía Char…”, dijo la mediática. Fue ahí cuando del Moro le consultó también si su hermano está al tanto de su participación en MasterChef. "Sí, sabe", precisó la hija de El Pájaro y Mariana Nannis. "Debe estar orgulloso", acotó el animador. "Sí, supongo que si. ¡Ojalá!", sentenció la mediática.

Axel vive en Europa con Nieves y las dos hijas de ella, muy lejos de los escándalos mediáticos que suele protagonizar su familia. “Soy una persona que disfruta de las cosas sencillas. Me gusta pasear por calles que nunca recorrí, pasar horas en las librerías, tomar un café, fumar un cigarrillo, la tranquilidad de Marbella, el atelier que tengo en mi casa en un cuarto común, donde pinto mucho de noche”, había dicho hace un tiempo diferenciándose de sus padres y sus hermanos.

Desde que entró a Masterchef, Charlotte dejó en claro que no es muy amiga de la cocina. De todos modos, en cada desafío, la mediática hace un enorme esfuerzo por cumplir con los objetivos.

Sin embargo, hay algo que no puede superar de ninguna manera: tocar la carne con las manos. ”Me pongo los guantes porque odio tocar el pollo y la carne con mis manos", reveló Charlotte, que además pone especial cuidado a su estética "Mis uñas están lindas, no me las voy a arruinar", remató.