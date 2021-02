Charlotte puso en duda la veracidad del Bailando y acusó a Pampita de traicionarla al aire

Charlotte Caniggia revolucionó anoche las redes sociales tras su participación en el ciclo Los Mammones, que conduce Jey Mammón por América.

La mediática no solo deslumbró a propios y extraños con frases del estilo "yo quería ser cajera de supermercado", "no me gusta trabajar, lo odio, me gusta cuando me pagan", "en el medio están todas operadas" o "me da por las pelotas que me imiten"; sino que además arremetió duro contra Carolina "Pampita" Ardohain.

Caniggia dijo que se sintió traicionada al aire por Pampita.

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no dudó en contar la mala experiencia que vivió durante su muy breve participación como panelista en el ciclo Pampita Online.

Según narró, su apresurada salida del programa se debió a la aparición de “la innombrable” (en relación a Yanina Latorre) como invitada. “Ella me empezó a bardear, y en el corte le dije a Pampita que no me la cruce, que no quería preguntarle nada a ella", contó.

Y agregó: "¿Y qué hizo Pampita? Me la cruzó, por rating o no sé. Y me sentí re mal, como traicionada”. En aquella oportunidad, Charlotte se molestó por un móvil que dio Yanina Latorre en el cual dijo que no le gustaba la faceta de la ex Bailando como panelista.

La incómoda situación comenzó cuando Pampita le pidió a Yanina, que estaba haciendo un móvil con el programa, que opinara sobre la incursión de la joven en el mundo de las noticias.

Sin embargo, lejos de aconsejarla o ayudarla, Yanina se mostró disconforme: “No, Pampita. Ningún consejo para Charlotte panelista. Perdón, tenía que ser clara. Me parece que no tiene contenido y esto hace que los panelistas queden mal. Es lo mismo que con la política, no es sentarse a decir pavadas. ¿Por qué se tendría que renovar si hay gente que lo hace excelentemente bien? Sobre qué puede opinar Charlotte si ni sabe el nombre de Napoleón”.

Si bien Charlotte escuchó la "opinión" de Yanina sin intervenir, una vez finalizado el móvil se despachó con todo contra la panelista de Ángel de Brito, asegurando que le "cae mal" y que está "loca". “Yanina me cae re mal. Me parece una vieja que está re loca de la cabeza, pero la gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele. Yo no me quiero pelear con nadie. Igual ella no puede hablar de nada, si vive opinando pelotudeces”, disparó, muy picante.

Además, durante la entrevista que le brindó anoche a Jey Mammón, la mediática también habló de su pasó por LaFlia y resaltó que ella había pronosticado que el ganador del Cantando 2020 iba a ser Agustín Sierra. "Tengo un buen recuerdo. Lo pasaba bien. Yo dije que iba a ganar Cachete y ganó Cachete, soy un poco vidente” dijo, aunque también puso eso en duda el sistema de votación: “No sé si el teléfono es posta”.

Además, contó que sigue en pareja, dijo que gustaría casarse y tener solo una hija. "Pero con mi pareja no proyectamos eso, como que ninguno de los dos quiere”, aclaró.

Por último y en medio del conflicto familiar que atraviesa, remarcó que tuvo “una infancia súper linda” y cerró: “Mi papá era mi papá. Yo no tenía noción de lo que era mi padre, para mí era como que iba a trabajar y volvía, no lo veía como una estrella. Ahora sí soy consciente”.