Chats clandestinos: Jimena Barón, Daniel Osvaldo y la verdad detrás de la última reconciliación fallida

Luego de que a comienzos de la cuarentena, Jimena Barón se mudara a la casa de Daniel Osvaldo, su ex y padre de su hijo Morrison, los rumores de reconciliación comenzaron a rodar. Pero todo se vino abajo cuando la cantante y actriz abandonó la casa del ex futbolista: la buena relación se habría roto y Paula Varela contó la razón en Intrusos.

"Ella estaba tranquila empezando esta relación con Osvaldo, contenta y feliz. Pero empezaron las críticas porque le preguntaban ‘¿cómo volvés con él?’. Pero ella se la bancó porque estaba enganchada", contó.

Pero el punto de quiebre llegó cuando Jimena encontró en el celular de Osvaldo charlas con otras mujeres. "Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas", reveló Varela.

La actriz le reclamó al ex futbolista sobre estos chats y él se defendió respondiéndolo que nunca le había prometido nada en relación a recomponer la pareja.

"Y ella le dijo: 'Sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto'. Después, agarró sus bolsos y se fue", concluyó la panelista. Esta situación, al parecer, también determinó que Jimena abandonara temporalmente las redes sociales ya que, de acuerdo a Varela, "sintió vergüenza".