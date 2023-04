¡Chau buen gusto! Ángel de Brito y Cinthia Fernández aseguraron que Nancy Pazos se defecó en un estudio: “La caca se te escapa”

La mala onda entre Ángel de Brito y Nancy Pazos ya era algo conocido en el mundo del espectáculo. Tras su paso por LAM, cuando el programa se emitía en El Trece, la panelista se fue dejando un tendal de enemigas que antes habían sido sus compañeras de trabajo como Yanina Latorre, Andrea Taboada, Cinthia Fernández y varias más. Con el tiempo, el conductor también se colocó en la trinchera de enemigos de Nancy. Y la batalla no tiene tregua.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hace pocas horas, a través de Twitter, y luego de criticarla en su programa de América, De Brito contraatacó a Pazos. El periodista le respondió un tuit a un usuario que cuestionó a Nancy por la publicidad que tenía el auto de carreras de uno de sus hijos: “¿El capricho del nene @NANCYPAZOS?”. Ante lo que Ángel agregó picante en medio del cruce: “Ya contestaste @NANCYPAZOS de COSITORTO? No te leí”.

Fue entonces que la conductora le replicó: “Con los hijos no @AngeldebritoOk. Con los chicos NO. De toda maneras NUNCA el auto de mi hijo tuvo publicidad de ese tránsfuga. Ni yo tampoco. No todos los famosos pueden decir lo mismo. Y si buscas hay muchas fotos de Cositorto con tus ídolos del PRO Búscalas”. Claro que De Brito no se quedó callado y le contestó con dureza.

“Como buena psicópata, das vuelta todo. Tus hijos son divinos y jamás me metería con hijos de nadie. Eso es lo tuyo. LOS DEL PRO, me chupan TODOS un huevo, como vos. VOS viviste y vivís de los políticos. SINIESTRA”, le escribió en Twitter a la ex esposa de Diego Santilli, con quien tuvo tres hijos. Y agregó: “Cada vez que escribís, te hundís más en tu mierda. Con razón, te dejo por Maiorana. Y la terapia no te sirvió. Seguí participando, sucia”.

Entonces, Pazos cortó la discusión y no le respondió más. Aunque hizo una catarsis en un largo hilo de Twitter. “Como se nota que no tenés argumentos. Esto empezó porque cuestioné tu idoneidad o buena leche periodística porque entrecomillaste algo que yo no había dicho. Es decir generaste una fake news. En vez de corregirlo, duplicaste. Y como siempre te fuiste al barro. Que es tu hábitat”, fue lo primero que puso.

Y agregó: “En el medio percibí que envidias mi tren de vida. Y que encima crees que es producto de que sigo ‘viviendo’ de mi ex. Angelito debo defraudarte una vez más. Amanezco a las 4.30 AM desde que me separé. Hago radio, tele, escribo en Infobae, tengo una empresa. Vendo publicidad. Es muy machirulo de tu parte creer que vivo de mi ex. Pero no me extraña porque insisto en que sos muy arcaico en tu mirada de la vida. Pero te invito ya que tenés tantas preguntas a que se las traslades a @diegosantilli si te animas o si te dejan”.

Por último, le dijo: “Sería interesante ver si le mandan a él tantas veces el móvil a la puerta de su trabajo como me lo mandas a mí. Por último, vuelvo sobre un concepto. Con los chicos NO. No sólo te lo digo yo. Te lo dijeron cientos de seguidores. Pero para poder entenderlo deberías tener humanidad. Sos como los malos jugadores. Cuando te pasan en el área, pegas en los tobillos. Que además en tu caso te quedan siempre a mano. No tengo dudas que sos una mala persona. Sos cruel. Y te rodeas de débiles para que te idolatren. Pudiste ser mejor pero te quedaste en el camino”.

Y finalizó: “Pero tu peor característica es que sos cobarde. Nunca vas de frente. Usas a tus secuaces para que digan lo que no te animas. O no te conviene. Y desde ya tu principal odio es con las mujeres. No con cualquier mujer. Con las mujeres que envidias porque tienen lo que vos no tenes. Buena vida. Para mi este es el punto final de este ida y vuelta”.

Pocas horas después de esa tremenda respuesta, Cinthia Fernández, amiga de De Brito, realizó una historia de Instagram, en donde escribió Cuando sos emoji de materia fecal te vuelve y emoji de materia fecal y dijo: “Me dijeron que ayer tuve un accidente en la radio… averiguen qué accidente. Todo vuelve, Nanchu”.

Minutos después quien dio más información fue De Brito pero desde su cuenta de Twitter. En la publicación escribió: “Te voy a llevar pañales, porque ya la caca se te escapa por todos lados !”. A ese tuit le sumó un supuesto chat de WhatsApp que dice: “No se si le interesa o es amiga. Pero ayer Nancy Pazos se cagó en el pasillo. Jajjajaaa. Se ve que toma laxante y no llegó al baño”.

Y en el resto del chat se lee: “Dejó unas gotitas en pasillo antes de subir la escalera. Las chicas de limpieza se negaban a limpiarlo. Pero bueno, lo tuvieron que hacer. Estaba con un vestido y bueh. Cosas que pasan”. Por el momento, Pazos no respondió nada sobre el supuesto momento escatológico que vivió en un estudio.