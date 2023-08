¡Chau, chau, chauuu! Aseguran que Guillermina Valdés está de novia con Joaquín Furriel

En las últimas horas se dio a conocer una nueva pareja en la farándula que estaba muy lejos de ser esperada porque nunca dejaron evidencia de que en silencio, empezaron a tener encuentros amorosos que resultaron ser cada vez más repetitivos. Guillermina Valdés y Joaquín Furriel estarían comenzando a tener un vínculo amoroso después de que a ambos se los haya relacionado hace poco tiempo con otras personas.

Más allá de conocerse por el ambiente de espectáculos, la fama y los conocidos en común, todavía no pudo darse en cómo fue que se acercaron el uno al otro porque desde lo laboral, no comparten ni compartieron el mismo círculo. De hecho, lo cierto es que se siguen en las redes sociales, pero hasta el momento no intercambiaron comentarios ni likes para no levantar sospecha de lo que están viviendo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La encargada de dar a conocer la noticia que sorprendió en todo el mundo del espectáculo fue Yanina Latorre mientras ejerce su labor como conductora de LAM, reemplazando a Ángel De Brito. La misma, dio pistas tanto de él como de ella para que tanto los oyentes como sus compañeras adivinen de quién se trataba y cayó como una sorpresa para todos. “El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”, comentó.

En agosto del 2022, la modelo anunció su separación de Marcelo Tinelli, en una relación que duró nueve años y con un hijo en común. A partir de allí, decidió apostar nuevamente a un vínculo amoroso pero con las personas que intentó poder coincidir, terminaron siendo parejas pasajeras sin título ni seriedad. Ahora, todo parece indicar que volvería a jugársela en encontrar un nuevo amor en su vida.

Incluso, las casualidades de la vida aparecieron en escena y el rumor de su vínculo con Furriel salió a la luz justo a la vez que se dio a conocer que mediante una entrevista, Santi Maratea había confirmado que a comienzos del año tuvo un affaire con ella. Y si bien duró poco, fue algo que realmente sucedió. Es más, cuando comenzaron a especular con aquella relación, fue porque se los vio cenando juntos en una hamburguesería de Buenos Aires justamente el 14 de febrero celebrando el día de los enamorados.

Así lo confirmó el influencer mediante una entrevista en el cual el conductor le consultó por qué se metió y cómo hizo para meterse con la mujer que venía de terminar una relación con uno de los mejores conductores televisivos de Argentina. “Fue sin querer. Qué sé yo... Generalmente no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó no lo supe manejar”, detalló confirmando que su romance fue real.

Pero luego de aquel vínculo con Maratea, la modelo volvió apostar al amor y fue en otro rubro totalmente distinto: comenzó a relacionarse con Javier García, el actual arquero de Boca. Aun así, también duró muy poco tiempo porque al deportista no le gustó que la relación tuviera tanta repercusión en los medios, a tal punto de que se divulgaron imágenes de su auto con el cual la pasaba a buscar a ella.

Por su parte, Furriel también estaría dispuesto a encontrar un nuevo amor en su vida, aunque lo lleva muy desapercibido y poco se sabe de su vida privada. Después de estar casado con Paola Krum durante seis años y de tener una hija en común, aquella relación finalizó en el 2011 y pasados los cinco años, volvió a apostar al romance con Eva De Dominici, aunque estuvieron dos años juntos y en el 2018 le pusieron un punto final.

Pasaron cuatro años de su última separación y a partir de ahí, sólo se encaminó un rumor y fue hace exactamente un año, cuando se lo había vinculado con Sofía Willemoes, una diseñadora de interiores que reparte sus días entre Buenos Aires y Nueva York, con la cual no pudo avanzar y rápidamente finalizó todo lo que se daba. ¿Será una nueva oportunidad para los dos?