¿Chau La Peña de Morfi? Jésica Cirio, denunciada y descansos forzados: "Tengo todo en blanco"

El escándalo del Marbella-Gate que involucró a Martín Insaurralde y Sofía Clerici sigue salpicando a su alrededor. Ahora es el turno de Jésica Cirio, la ex esposa del ex jefe de Gabinete bonaerense, a quien también como a él denunciaron por enriquecimiento ilícito y por el abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. Aunque no es el único problema que enfrenta la madre de Chloe, ya que se sabe que desde La Peña de Morfi le pidieron que se tome unas vacaciones.

"Se comunicaron con la productora para la que trabaja y le dijeron que se tomara vacaciones", reveló la periodista Marcela Tauro al aire de Intrusos, en América TV. Esto fue refrendado por la conductora Florencia de la V, quien contó que el lunes le escribió a Cirio y "por primera vez" no le contestó. "Me enteré que no tuvo un día fácil ayer", agregó. "En horas de ayer, altos directivos de Telefe habrían llamado a la productora que la tiene contratada a Jésica y le habrían dicho ‘un descansito, por lo menos este domingo no’. Porque dicen que la vieron muy nerviosa y muy atenta al celular este domingo que pasó", detalló Tauro.

La periodista fue contundente al afirmar que la decisión fue tomada por la señal televisiva y que ellos se lo transmitieron a la productora, para que anoticie a la conductora. La medida sería "por lo menos" por el próximo domingo, día en el cual suele salir al aire el formato que fundó Gerardo Rozín.

Si bien el testimonio de Tauro no aclaró que la iniciativa tenga que ver con la demanda que le realizó el abogado Santiago Dupuy de Lome a ella y a su ex pareja, el panelista Guido Záffora aseguró que esa es la principal razón por la que Telefe optó por este descanso forzado. "El límite del canal es cuando hay una acción contra una figura de la Justicia. Si la Justicia interviene en una causa donde la figura está investigada, ese es el límite para que la corran", precisó.

Quien dio una versión diferente sobre el tema fue la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo, el programa que se emite durante los mediodías de El Trece, donde reveló parte de las conversaciones que mantuvo con Cirio. "Con respecto a la conducción de La Peña de Morfi me dice que todos sus compañeros se solidarizaron con ella, que recibió mensajes muy amorosos, que está todo tranquilo y este domingo irá a hacer su trabajo normalmente", informó.

"Me dijo que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todos sus trabajos en blanco", remarcó Varela, sustentando el hecho de que no existe preocupación de que la Justicia vaya a poder avanzar en su contra. "Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo", dijo Cirio en su defensa.

La otra información que soltó la periodista estuvo relacionada a nuevos affaires que habría tenido Insaurralde mientras estaba en pareja con Jésica. "Ella me da otro nombre de una mujer del medio que estuvo con él este último año, que a ella le llegó cuando todavía estaban juntos. Se lo confirmó un abogado cercano a ella", detalló.