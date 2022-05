Chau medioevo, hola goce: Jelinek, Oriana y las otras famosas que arengan la masturbación femenina

La confesión de Oriana Sabatini sobre la masturbación destapó una caja de pandora que parece anormal para el 2022. ¿La autosatisfacción es mala palabra? Como en BigBang creemos en el goce sexual, recordamos a las otras famosas que sortearon la "cortina de hierro" que todavía imponen algunos sectores de la sociedad y revelaron sin tapujos cuáles son sus preferencias.

Karina Jelinek y el delfín vibrador

Karina Jelinek habló hace algún tiempo del artefacto que utiliza al momento de brindarse autosatisfacción: un pequeño animalito marino de características similares a las de un delfín. Atento al posteo de la modelo, uno de sus seguidores le dijo que estaba sólo en su hogar y que iba a masturbarse, ante lo cual le preguntó si ella iba a hacer lo mismo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y, sin tapujos, Karina no lo dejó a su criterio. “Sí, uso mi delfín vibrador”, respondió sin vueltas.

Yanina Latorre y sus fantasías

Yanina Latorre reconoció que le gustaría estar con mujeres: "El hombre no es monógamo del cuello para abajo. Me casé con Diego, lo amo y él me ama. ¿Pero por qué tengo que pretender que si ve a Jessica Cirio no se le pare? Si es lógico que se le va a parar, es linda, hasta a mí me gusta. ¿Por qué yo no me puedo calentar con otro tipo?".

Además, reveló: "A la parte de atrás. Nunca ni lo intenté, ni lo intentaría. No me molestaría que entren más personas, tengo una cabeza muy abierta, me gusta la fantasía, me parece que en el sexo vale todo y más cuando después de 20 años de casados uno empieza a hablar. Soy muy habladora y decidora, el sexo es hoy mucho mejor después de 20 años que cuando lo conocí a Diego"

Y siguió Latorre: "Me gustan las mujeres, me atrae mucho el cuerpo de la mujer. Si tengo que tener una fantasía, pienso en mí y otra mujer con mi marido. No soy celosa en la parte sexual, es rarísimo. Yo separo muchísimo el sexo del amor y la familia".

Asimismo, la panelista también contó que es fanática de la autosatisfacción: "Soy fan de la masturbación. Aunque esté mi marido en casa. Me parece que la gente se tiene que masturbar". Además, hace unos días se supo de la invitación que El Polaco y Silvina Luna le hicieron para llevar adelante un trio sexual cuando compartían el Bailando, pero ella dijo que no.

Graciela Alfano, talibana de la masturbación

Graciela Alfano no se queda atrás. En pandemia, la mediática destacó los beneficios de la autosatisfacción: "a masturbación aumenta las endorfinas, disminuye la percepción del dolor, ayuda a la relajación, quema calorías y mejora el estado de ánimo, la circulación y el sueño. Lleva el flujo sanguíneo a los genitales, manteniendo sanos los órganos sexuales de hombres y mujeres".

"Las mujeres disfrutarán de menos atrofia vaginal y una mejor lubricación. En los hombres, la masturbación que resulta en la eyaculación ayuda a mantener saludables sus próstatas y disminuye los riesgos de cáncer de próstata", sumó, y detalló: "El beneficio de la masturbación no es sólo el orgasmo: baja el estrés, favorece el sistema inmunológico, ayuda a dormir, mejora la autoestima, brinda autonomía y confianza, es seguro, íntimo, cómodo y una herramienta que al ser sólo tuya nadie te la puede quitar".

Adabel Guerrero y su relación swinger

"Mi fantasía es ser swinger. Con mi novio nos reímos y ya lo charlamos, así que quien dice en unos años nos animemos", se sinceró con la revista Pronto, Adabel sobre su gran fantasía de tener una relación swinger.

El tabú de la la masturbación

"En verdad es un problema más general que el de los géneros. Hay tabúes y mucha hipocresía al respecto de las cuestiones sexuales. Se sexualiza todo (desnudos, bailes provocativos, mujeres con ripa sugestiva), pero no se habla de las realidades u hechos de la cotidianidad", aseguró a BigBang la sexóloga Dra.Barbara Natrone.

"La masturbación es una practica normal y sana (siempre que no haya una adicción o compulsión)", aclaró, al tiempo que insistió: "La autosatisfacción sigue siendo un tabú tanto para varones como mujeres".