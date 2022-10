¡Chau pareja del Hotel de los famosos! La insólita razón por la que se separaron Martín Salwe y Emily Lucius

Se terminó todo. Martín Salwe y Emily Lucius le pusieron un punto final a su relación y de manera imprevista. La pareja se conoció en el Hotel de los Famosos, donde pegaron onda casi al instante. Aunque siempre se habló de que transitaban durísimas crisis, lo cierto es que parecía que el noviazgo entre el notero y la influencer duraría bastante. Pero no. Chau, chau adiós.

Lo llamativo es que la separación se dio por un motivo absolutamente increíble. Así lo relató Luli Fernández, quien obtuvo detalles de lo que lo fue el noviazgo durante estos meses. “La relación nunca estuvo consolidad”, lanzó la panelista de Socios del Espectáculo. De hecho, los rumores de un abrupto final sonaban desde hacía mucho.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De hecho, el propio cronista le había adelantado a Fernández que la cosa no estaba nada bien con Emily. En un texto a través de WhatsApp le dijo sobre el presente del noviazgo: "Lu, yo ya se que es una relación que no va a prosperar, y la verdad es que no me quiero mostrar".

Y en el mismo sentido, Salwe le confirmó a Juan Etchegoyen que todo se había finalizado de la peor manera. "Terminaron hace varias semanas, ella no se bancó que haga la obra de José María Muscari. Fue a ver la obra de capital y no le copó que su pareja haga eso", contó el conductor radial en su programa.

En un audio, Martín confirmó que fue Emily quien le puso un punto final al noviazgo y que hasta le cortó a través de una llamada telefónica: "Ella no tenía ganas de hablar así que charlamos por teléfono, se llegó a un punto en común. Y todo a su fin".

Por su parte, Luli agregó más información sobre la separación y dijo que Sex, la obra de José María Muscari, en la que actúa Salwe semidesnudo, fue determinante. “Emily terminó por celular porque se súper enojó cuando vio Sex”, relató la panelista de El Trece.

Y agregó: “Él insistió, pero ella le dijo que la situación le hacía muy mal y prefirió terminar las cosas por teléfono. Yo tenía un textual de Martín que en su momento no lo dije porque la idea no era herir a nadie”. En el mismo punto, dijo: “Nunca subía una foto con Emily, nunca compartía nada de ellos en redes y él me respondió ‘yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y la verdad es que no me quiero mostrar’”.