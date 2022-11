"Che, ¿es por Donda en serio?": la reacción de Francella a la chicana en El Encargado

Todo lo que toca -o en este caso, interpreta- Guillermo Francella se convierte en oro. Y es que no hay dudas de que el muy reconocido actor, junto a Ricardo Darín, se convirtió en uno de los mayores exponentes en términos actorales que nos dejó este suelo. Solo hace falta ver el gran interés que el ex Casados con hijos despertó gracias a su protagónico en El Encargado, la serie que se puede ver por la plataforma Star+, para darse cuenta de eso.

Pero la tira viene cosechando algunos escándalos mientras prepara su segunda temporada. El primero estuvo relacionado a Victoria Donda y a una breve secuencia que los fanáticos de esta tira no tardaron en vincular a la directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Resulta que para muchos, en el capítulo 7 hay una referencia puntual a Donda. Incluso, no solo aparece nombrada ella, sino que además se hace mención su ex marido, Pablo Marchetti (su actual pareja es el farmacéutico Federico Ariel Diberto, nombrado el año pasado como vocal en la Comisión de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Sin ir más lejos, Eliseo, el personaje interpreta Francella, mantiene una conversación con "Magui". “Hay una pregunta que quiero hacerte, ¿tus patrones, Pablo y Victoria, te tienen en blanco?”. Y la mujer contesta: “No, creo que no”. “Está muy mal eso. Mientras yo esté a cargo de este edificio, las cosas son en blanco o no son, porque un aporte que no se realiza es un abuelo sin remedios, un chiquito más pobre en Catamarca. ¿Lo sabías?”, agrega el encargado del edificio. En diálogo con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por radio 10, el actor negó que haya sido una referencia puntual a la funcionaria y advirtió que solo se trató de una simple casualidad.

Según explicó, frente al gran revuelo que se originó, tomó su teléfono y llamó a Gastón Duprat, uno de los directores de la tira. "Sabés que le pregunté a (Gastón) Duprat y me dijo que no. Le pregunté porque yo lo actué sin darme cuenta de nada y sin recordar nada. Entonces le pregunté con esto que se armó y me contestaron que nada que ver. Me dijeron que fue absolutamente de casualidad", le explicó Francella a Rial.

Al mismo tiempo, no dudó en referirse a las polémicas críticas que recibió de parte de la supuesta “Agrupación de Encargados” . “No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción y es por eso que junto a la agrupación que conformamos hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados”, había dicho Diego Trejo, titular de la “Agrupación de Encargados”, a través de un escrito.

En la misiva sostienen que "después de haber sufrido distintas cosas en nuestra vida cotidiana por esta serie, queremos decirles a todos que nuestro oficio no tiene absolutamente nada que ver con lo que se cuenta y con las actitudes que interpreta el actor mencionado que hasta acá lo respetábamos como trabajador”. Y finalmente, sostienen que no van a permitir “que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto".

Sin dudarlo, el actor calificó de "absurdo" estos dichos y sentenció: "No es el sindicato ese porque el SUTERH no dijo nada, al contrario. No se expresó. Debe ser un brazo o una rama. Es raro, no podríamos hacer ficción nunca más en al vida si todos se quejan. ¿Cómo sería? Cualquier incorrección que haya en lo interpretativo es criticado y cómo se hace. Es medio ridículo, fue algo muy absurdo porque en la ficción no tomamos partido con nada y por nada. Aparte, está Disney detrás, nada más ni nada menos. Observan cada texto y monitorean todo. No van a dejar pasar algo que no se anormal, correcto, algo que digamos que esté fuera de contexto. Por eso contesté que no lo pude entender".

Finalmente y como no podría ser de otra manera, Francella habló del título que Racing le arrebató a Boca el último fin de semana, contó que no irá a Qatar porque debe grabar la segunda temporada de El Encargado y aseguró que "La Dorada" sería un gran "paliativo" para una sociedad tan "devastada" como es la Argentina. Ojalá que Dios quiera, sería maravilloso coronar este año tan devastado de mi querido país con un resultado deportivo de estas características. Veo lo que todos vemos. Es lo que estamos viviendo todos. A mi no me agarra esa cosa de la desesperanza, intento ser optimista creyendo que puede cambiar pero hoy la realidad es esto que estamos viviendo", dijo.

Y cerró: "Sería un paliativo, pero también sería una gran alegría para los argentinos. Con el título de Racing se hizo un poquito de justicia. Después del momento tan triste que vivimos fue un gran año de Racing y lo más lindo que hay es terminar de coronar algo que no se terminaba de concretar. Lo merecía el plantel, el técnico y la conducción. Estamos muy contento. No lo creía, por supuesto que no. pero dio muestra de carácter en los dos partidos, con Tigre y con Boca. Terminó coronando lo que debería haber pasado cuando el azar o las cosas del fútbol no acompañaron. Hoy somos un gran club, siempre lo fuimos...su hinchada es extraordinaria y todo. Pero es una hinchada muy sufrida, una hinchada de que todos hemos vivido cosas muy tristes y después se comenzó a revertir. Desde el 2001 a esta fecha cinco veces campeón. Estando en todas las copas, todos los años en Libertadores y creo que es lo que tiene que pasar".