Chicanas, "Holocausto" y "Hitler": la feroz pelea entre Yanina Latorre y Graciela Alfano

En el programa Los Ángeles a la mañana se vivió este jueves un intenso y muy fuerte cruce entre Graciela Alfano y Yanina Latorre, en el que los “palitos”, indirectas y las insólitas comparaciones al estilo de Alfredo Casero estuvieron a la orden del día.

Todo comenzó a raíz de un comentario de la mujer de Diego Latorre, quien le pidió al conductor Ángel de Brito volver a la rutina después de una anécdota que narró la ex vedette. En ese momento, Yanina redobló la apuesta y afirmó que Alfano se parece a “una nena de cinco años” que busca llamar la atención metiéndose con los hijos de los demás.

A partir de ahí, la panelista invitada del ciclo de El Trece no se quedó callada y gesticulando con sus brazos, respondió: “Si tu hija sale al aire que se haga cargo”, en relación a Lola Latorre –la hija de Yanina y el ex futbolista- que se encuentra participando del Bailando por un sueño.

Fue entonces que Yanina le manifestó su enojo por “meterse” con su hija y no dudó en comparar a Alfano con Adolf Hitler por el movimiento de manos que la ex modelo estaba haciendo. “¡Hitler! ¡Hitler! ¡Hitler!”, gritaba la mujer de Latorre ante la atenta mirada de su compañera.

Absolutamente furiosa, Alfano le aconsejó –con la ironía que la caracteriza- que cuidara sus palabras y sumó: “Esto es grave, vos no sabés de dónde viene mi familia, y Hitler es una figura que te recomiendo que no la traigas a la televisión”, le dijo enojada a su compañera.

Sin embargo, y fiel a su estilo, Yanina no hizo más que reírsele en la cara y de forma irónica pedirle que le hiciera un juicio por cien mil dólares. “¡Vos sos de los que se ríen y dicen que el Holocausto no existió! Estás ofendiendo a toda una colectividad”, sostuvo la ex de Matías Alé.

Mientras tanto, la panelista –totalmente incrédula por lo que estaba sucediendo- ante lo que le estaban diciendo, aseguró: “Te lo dije por dictadora”, a lo que Alfano, agregó: “Me estás ofendiendo porque no sabés nada del otro y no sabés qué tipo de figura es Hitler en mi familia”.

A raíz de esto, ambas comenzaron a gritarse. Por un lado, Alfano le pidió –de forma autoritaria, tal vez- que no le vuelva a mencionar a “Hitler” en su presencia nunca más, mientras que Yanina sostuvo que seguirá diciendo “lo que se le canta” siempre y cuando la ex modelo se siga metiendo con sus hijos. “Digo lo que se me canta, no me conoces”, afirmó la mujer del comentarista.

Al final, Graciela concluyó el fuerte cruce con una chicana a Yanina, diciéndole que mientras “ella es Alfano” y tiene un nombre, ella es “la mujer de Diego Latorre” y que hace rating gracias a él. “Le dije Hitler porque no deja hablar y pone la manito así. Te lo dije por dictadora. A mí me parece un cerdo Hitler”, sentenció Yanina, sin ninguna señal de arrepentimiento.