Chicas, se pueden seguir viendo: la emotiva y dramática despedida de Antonela Roccuzzo a Sofía Balbi

La salida de Luis Suárez del Barcelona no solo afectó a Lionel Messi, sino que golpeó de lleno a su esposa: Antonela Roccuzzo. Lo que pasa es que la rosarina y la pareja del delantero uruguayo, Sofía Balbi, son íntimas amigas.

De hecho, en 2017 inauguraron juntas en Barcelona su propio local de zapatos de la marca Ricky Sarkany, pero el local terminó cerrando dos años más tarde sus puertas luego de generar elevadas pérdidas.

Por esta y muchas otras razones, como el hecho de que aquel emprendimiento tuvo como nombre Roccbal 109 (en referencia a las primeras letras de sus respectivos apellidos y los dorsales de sus parejas), la familia Messi considera a la Suárez como "familia".

Sin ir más lejos, así lo aclaró la propia Antonela en su cuenta de Instagram durante la muy emotiva despedida que le realizó su amiga.

Lo curioso y lo que sorprendió a miles de sus seguidores, es que la mamá de Thiago, Mateo y Ciro dio por hecho que a partir de ahora el vínculo va a ser muy distinto con la esposa del goleador uruguayo debido a la distancia, a pesar de que Suárez finalmente jugará en el Atlético de Madrid y no en Italia.

Sí, El Pistolero solamente estará separado de la familia Messi por unos 620 kilómetros, la distancia que existe entre una ciudad a la hora.

Para ser más claros, son seis horas de coche por autopista, solo 2 horas y 45 minutos utilizando el tren AVE (alta velocidad) y solo 1 hora si utilizan el avión privado familiar.

“Bolu, amiga hermana... Gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros...”, sostuvo al comienzo de su despedida Antonela desde su Instagram.

Y agregó: "No tengo palabras para decirte lo mucho, muchísimo que te voy a extrañar. A vos y a tu hermosa familia. ¡Gracias por tanto! Y que la vida nos siga regalando momentos juntos y seguro nos reencontramos pronto. Te quiero, los quiero. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa”.

Emocionada, Sofía Balbi le agradeció las palabras a su gran amiga y concluyó: “¡Y cuando creí que ya no tenia más lagrimas me encuentro esto! No saben lo que los vamos a extrañar. Gracias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir... ¡Esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero".

Al ver esta situación, Carla Pereyra, la pareja actual de Diego Simeone, técnico del Atlético, el nuevo equipo de Suárez, llevó tranquilidad y les aclaró: “¡Aquí te la cuidaremos! Madrid siempre estuvo cerca. Felicitaciones por esa amistad tan linda que tienen".

Por su parte, Messi no tuvo clemencia a la hora de despedirse y apuntó directamente a la dirigencia del Barcelona por su salida. "Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", disparó La Pulga.

Cabe recordar que el vínculo entre ambos es tan estrecho que en el 2017, Suárez y Balbi sorprendieron a la familia Messi en medio de su luna de miel en unas paradisíacas playas de Antigua y Barbuda.

"Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, cerró el capitán del Barcelona, ganándose millones de adhesiones como las de sus ex compañeros Cesc Fábregas y Neymar.