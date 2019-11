Chicos hagan fila: Nati Jota se separó de su novio rugbier y está muy triste

La periodista e influencer Nati Jota confirmó la separación de su novio, el rugbier chaqueño Bruno Siri, con quien estaba en pareja desde hace casi dos años. “La gente consuela diciendo: ‘nadie murió de amor’. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir, el miedo es vivir destrozado para siempre”, escribió en Instagram la movilera de ESPN Redes.

El novizago de Nati Jota con Bruno Siri había comenzado hace casi dos años. Se conocieron en un viaje que la periodista hizo con sus hermanas al Caribe, aunque en el primer año de relación debieron enfrentar un complejo inconveniente: él vivía en Chaco, donde jugaba al rugby. En sus redes, ella relataba cómo era la relación a distancia, y mostraba que viajaba casi todos los fines de semana a Chaco para visitarlo, o él a Buenos Aires para estar con ella.

Casi un año atrás, ella contó feliz que finalmente su novio había decidido mudarse a Buenos Aires junto a un amigo, para jugar en el Club Atlético San Isidro (CASI). Si bien no convivían, en las redes ella se mostraba siempre junto a su novio.

Ahora, a casi dos años de haber comenzado la relación, Nati Jota confirmó la separación en sus redes sociales. “Admiro la capacidad de algunos de abstraerse de la angustia y poder disfrutar de buenos momentos, como poner paréntesis en la vida, yo cuando estoy mal no puedo poner ni comas”, escribió en Twitter. Además, dejaron de seguirse en Instagram, aunque ninguno de los dos borró, por ahora, la gran cantidad de fotos que subieron juntos.

Cuando estás roto, el miedo no es morir, el miedo es vivir destrozado para siempre".

“La gente consuela diciendo: ‘nadie murió de amor’. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir, el miedo es vivir destrozado para siempre”, escribió en Instagram. “Ahora como que quiero que se corten todas las parejas del mundo y estemos todos con el corazón roto sufriendo juntos y que no haya nadie felizmente enamorado”, dijo en otra publicación.

Me quedo mil veces con la resignación antes que la agonía. — NATI JOTA 🎪🦄 🤷🏼‍♀️ (@natijota) November 15, 2019

“Me quedo mil veces con la resignación antes que con la agonía”, escribió luego en Twitter, donde además fue irónica: “No sabía la importancia de los memes cuando estás en la depre”.

En las últimas semanas, Nati Jota había mostrado en varias ocasiones cómo avanzaban las obras de remodelación del departamento al que se acaba de mudar hace pocos días. Compartió desde las lámparas que había comprado hasta un sillón, e incluso mostró que como aún no había recibido la mesa estaba comiendo sobre una pequeña banqueta.

Por su parte, su ex novio sólo publicó una foto con una palabra: “Resiliencia”. Siri evitó hacer alusión a la separación, aunque en la imagen se lo ve sentado en el interior de un auto, con el rostro serio.