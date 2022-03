Chris Rock habló de la cachetada que le dio Will Smith: "Estoy procesando lo que pasó"

La entrega de los premios Oscar es la celebración más importante de la industria cinematográfica estadounidense y siempre da que hablar. Ya sea por los reconocimientos que obtienen los actores, por las películas, por sus conductores o por los outfits elegidos por las estrellas.

Sin embargo, esta vez el acontecimiento estuvo en boca de todos por la cachetada que Will Smith, estrella legendaria de cine, le dio a Chris Rock por un desafortunado chiste hacia su esposa, Jada Pinkett Smith. Will pidió disculpas por lo sucedido y de hecho envió un comunicado, pero ahora fue el turno de Rock, quien en su primera aparición pública tras el incidente expresó estar “procesando lo que pasó”.

En su presentación en Boston, el humorista aseveró al sitio Variety: “No tengo mucho que decir sobre lo que pasó, así que si vinieron a escuchar eso, tengo un espectáculo que escribí antes del fin de semana. Estoy todavía procesando qué pasó. En algún momento hablaré sobre esa mierda. Y será algo serio y divertido”.

“¿Cómo estuvo el fin de semana de ustedes?”, dijo con ironía Rock al comenzar su monólogo humorístico y luego de una larga ovación, pidió que le dejaran hacer su trabajo, haciendo hincapié en la interrupción sufrida el domingo de parte de Smith mientras realizaba su conducción en la entrega de premios.

La palabra del comediante era la única que todavía no se había escuchado, debido a que tanto Smith como su hijo se expresaron a través de sus redes sociales.

Will Smith y su comunicado por la cachetada

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche durante los Premios Oscar fue inaceptable e inexcusable. Los chistes sobre mi persona son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser", fueron las palabras que utilizó el ex Príncipe de Rap.

Y siguió: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

Por ahora, la esposa de Smith evitó expresarse por la situación sucedida en la premiación de los Oscar, pero el que sí brindó su opinión fue el hijo mayor del matrimonio, Pinkett-Smith, con una frase sobre el arrepentimiento del actor, frente a estos hechos. “And That’s How We Do It”, en español, “y así es cómo lo hacemos”.