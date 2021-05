Christophe contó que recibió amenazas de muerte para él y su familia: "Fueron claras"

Antes de la llegada de MasterChef Celebrity, fue Bake Off el reality culinario que cautivó a la audiencia de Telefe. El certamen estuvo plagado de polémicas y algunos escándalos: a principios de julio llegó a su fin y Samanta Casais, la "gran villana" del programa, por aquel entonces, terminó siendo sancionada por la producción del programa.

La pastelera de 30 años había sido acusada de mentirle a la producción del reality y omitir que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: de hecho, cursó con Osvaldo Gross y se recibió de chef en el Instituto Argentino de Gastronomía. A partir de esta información, el jurado emitió un fallo que provocó más alegría que pasión en las redes sociales.

En medio de una gran polémica, definió la eliminación de Samanta, a quien descartaron del certamen por haber mentido en su declaración jurada y ocultado que era pastelera profesional y no amateur, un requisito fundamental para participar del reality. y dieron como ganador fue Damián Pier Basile, que se quedó con un envidiable premio: 600 mil pesos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los meses pasaron y a pocos meses e cumplirse un año del final de Bake Off, Christophe Krywonis reveló que recibió amenazas de muerte debido a su participación como jurado en aquel ciclo. “El año pasado, en plena pandemia, empecé a recibir insultos, como puede recibir cualquier persona mediática. Lo que pasó es que empezaron los insultos en Instagram", contó.

El chef contó detalles de esta historia en el programa de Mariana Fabbiani, mientras estaban analizando la noticia de la detención de un youtuber por organizar una fiesta clandestina. Según contó Christophe, comenzó a recibir 200 "insultos fuertes" a través de las redes sociales, cuando antes solo llegaba a diferenciar entre 30 o 40 de esos molestos mensajes. "Me extrañó mucho", dijo.

Y agregó: "Me di cuenta que fue por las redes a raíz de un youtuber famoso, a quien no quiero nombrar porque después tuvimos una buena conversación y lo pudimos solucionar. Amenazaron a mi familia. Me dijeron que me iban a hacer cosas terribles a mí y hubo amenazas de muerte claras”. A partir de estos desagradables mensajes, el jurado optó por contactarse con el youtuber que hacía "humor" a costa suya.

En ese sentido, explicó: "Hablé con el youtuber, le dije que el humor era bueno. Que si bien no justificaba lo que estaba diciendo lo respetaba porque estábamos en democracia y que se podía decir lo que uno quiere si asumía las consecuencias. Cuando le dije eso, él me dijo que se disculpaba y que se iba a corregir. Pero pasé por un mal momento”.

Consultado en el programa, Christophe detalló que el bromista "hacía jodas sobre Bake off Argentina" y lo ponía a él en el rol de jurado "muy duro". "La gente se lo tomó muy a pecho, y hay algunos que no entienden. Es importante la comunicación de los youtubers, que tienen una responsabilidad social con nosotros y la sociedad. La anarquía, no. Después él recapacitó”, concluyó.