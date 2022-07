Cibrián tuvo que ser atendido de urgencia y su ex infiel rompió el silencio: "Me manejé mal..."

Debido a su extensa trayectoria, son muchos los que consideran a Pepe Cibrián como el rey de los musicales pero actualmente no está pasando por un buen momento sentimental debido a la infidelidad de su pareja a solo un mes de su boda. De hecho, la tristeza invadió la vida del artista hasta el punto que tuvo que ser atendido de urgencia en Córdoba: comenzó a sentirse mal luego de que trascendiera que Nahuel Lodi, un hombre de 32 años, al que conoció hace tres meses por Tinder y de quien se separó luego de que se viralizara un video del joven a los besos con otro hombre, estaba atrincherado en la casona que compartían en Pilar.

De acuerdo con el propio Cibrián, tuvo que llamar a la guardia después de que comenzara a sentir dolores en el pecho. “Tuve un problema del corazón. Llamé a la guardia y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo, que no trabaje por dos días y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar”, contó y además detalló que el doctor le aconsejó que intente distraerse con paseos diarios ya que lo que sufrió es una crisis emotiva.

Cabe remarcar que el artista se encuentra llevando adelante los ensayos de Dorothy, la obra que estrenará en octubre en Córdoba. En las polémicas imágenes que se viralizaron en los últimos días se lo puede ver a Lodi, se lo reconoce por un anillo y una vestimenta que le regaló Cibrián, a los besos con otro hombre. “A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar", había contado Gonzalo Vázquez.

La grabación del beso fue tomada por una persona que estuvo en el boliche aquel domingo 19 de junio. Quien grabó las imágenes y las filtró a la prensa, contó: “Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigos me dice ‘ese es el futuro marido de Pepe Cibrián’. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos”. Mientras tanto, lo primero que hizo Lodi fue negar que dichas imágenes se correspondieran a la actualidad y sumó que jamás engañó a Pepito.

Lo cierto es que esto se trató de una mentira más del hombre de 32 años, ya que en el video se observa el detalle inconfundible de la alianza de compromiso que luce en el dedo anular. “Prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, por supuesto que todo esto me afectó muchísimo. Que digan lo que quieran, sólo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”, sostuvo el infiel en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, vía Whatsapp. Lo cierto es que el artista de 74 años ya confirmó que no hay vuelta atrás en la relación.

Y es que al enterarse de todo, le pidió a alguien de confianza que hablara con Lodi para que abandonara su casa. “Al enterarme y verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución para esto. Lo que hizo fue un acto inconsciente, egoísta e infantil y cruel. No sé si aun estoy anestesiado por la noticia y ya caeré porque hay una etapa al principio de negación. Nahuel quebró totalmente mi confianza, pero los seres humanos tenemos el don del perdón. Hoy no lo siento porque a mí me hizo daño anímicamente. Lo que sí sé es que no voy a usar más Tinder”, sentenció el director teatral horas después de que estallara el escándalo.