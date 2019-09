A cinco años de la muerte de Cerati: sus ideas, su música, sus recuerdos

Se cumplen cinco años de la muerte de Gustavo Cerati, y decidimos recordarlo un poco con sus palabras y otro poco con su música. Aquí, algunas ideas y recuerdos de un artista inmenso que marcó a fuego la juventud de generaciones de argentinos.

Primera noción de la música

–La imagen más poderosa es un viaje en auto con mi papá y mi mamá, y me acuerdo de que paramos, mi viejo se bajó y volvió con una guitarra criolla. Yo aluciné cuando la sacó, y me la puse de la parte izquierda. Mi primera tendencia es ser zurdo. Tuve profesores particulares de barrio, y en la primera que tuve, me di vuelta la guitarra. Estaba entre el dibujo y la guitarra: me gustaba un acorde y me lo dibujaba en una hoja cuadriculada. Practicaba con gente como Richie Blackmore, Black Sabbath, Purple y Zeppelin, Commodores, Earth Wind & Fire, Parliament. (1997)

El primer recital que fui a ver fue Santana, en [la vieja cancha de] San Lorenzo. Y por mucho tiempo más no fui a ninguno. Fue lo único que vi, fue un flash totalmente increíble: Santana en su momento más glorioso. Fui con unos amigos más grandes. Y yo ya estaba escuchando todo lo que había pasado post Woodstock, y Santana venía con una formación así, matadora. Recuerdo lo último que dijo: "Vamos todos a culear", o algo así. Pero me quedó marcadísimo, ja. (2006)

The Police en la Argentina

Nos volvimos locos. Con Zeta éramos absolutamente fans de The Police, y no podía creer que tocaran a media cuadra de casa, así que desde temprano estábamos ahí. Incluso llegamos a ir hasta el Sheraton. Yo me hice firmar un póster que tenía, que había salido en la Pelo. Que era terrible, una de las fotos más tremendas que le pueden haber sacado a los pibes. Era tan fea que me pusieron como: "¡¿Qué es esto?!", una cosa así. (2006)

Pánico y debilidades

Recuerdo haber estado tres meses sin salir de mi casa, con paranoia de salir. Pero no porque me vaya a pasar algo, sino por no poder enfrentarlo. Prácticamente, es un ataque de pánico, no del todo declarado; no es que me faltó el aire o algo así. Con la muerte de mi viejo las cosas cambiaron muchísimo, viste. Ahí apareció la debilidad, la posibilidad de la muerte, el arrastre que lleva consigo eso y hubo muchos cambios en mi personalidad en ese aspecto, de creerme así un poco inmune, de caminar un poco en el éxito de las cosas y no darle pelota a los fracasos que están ahí y son patentes, y que tienen que ver con... Fracasos no, errores. Situaciones que no solucionás y que, en algún momento, explotan todas. La cuestión de las relaciones, el no tener tu casa, el vivir todo el tiempo en una especie de nube de pedo, porque realmente en una gira... Es tu vida, pero hasta que empezás a entender que es tu vida, no sabés bien si querés que eso sea tu vida. (2006)

Comienzos

Venimos arrastrados desde hace un año y medio; hace un año hicimos el debut en Airport, ahí despegamos. Después anduvimos en pubs por Buenos Aires que eran los que se dedicaban a este tipo de música nueva, hasta que llegamos a Marabú, que fue la posibilidad de mostrarnos masivamente, más aún por la gente que llevaron Los Abuelos, Los Twist y Virus. Debido a eso, llegó la posibilidad de hacer el disco en el que estamos metidos ahora. (1984)

Modernos y dietéticos

Lo que hacemos es una especie de mezcla entre reggae polaco y rockandroll dietético.

Tratamos de ir rompiendo caminos a medida que avanzamos, pero somos conscientes de que no somos un grupo vanguardista. Por ahora queremos explotar lo que queremos hacer, sin exigirnos más de lo que podemos. Somos un grupo moderno.

Argentina

Nada me energiza tanto como estar en la Argentina. Me parece una usina cultural inagotable. Irradiamos respeto por provenir de un punto neurálgico en materia de cultura. Y esa mirada tiene un peso superior en el rock. Puede que la crisis afecte a los proyectos y a su desarrollo, pero no a su esencia. Hay que luchar con un montón de ‘no’, pero nadie opta por desaparecer, por la inmovilidad. (2003)

Juventud y desenfreno

La música nos mantiene en un nivel de juventud muy especial. Ahora, me divierto más. Y el cuerpo me responde. Sólo hay que manejar mejor los desenfrenos, que son necesarios”. (2006)

Sus discos solistas

Todos los discos uno los quiere hacer pero algunos son más necesarios que otros. Ahí vamos era uno necesario, porque yo necesitaba hacer un disco potente. También había una especie de modorra en mi música, no como yo la veía, pero sí como empezaba a leerse si hubiera seguido insistiendo sobre los mid-tempo. Es un disco de guitar-hero; sin embargo, Fuerza natural tiene diez mil veces más guitarras que el otro; más complejas, con un montón de entrelazados de acústicas. ¡Divertidísimo de hacer! Una especie de juguetería musical fantástica, pero lo hice sin necesidad de tener que romper con algo. (2009)

Rock y riesgos

Me parece que tengo un aspecto nostálgico con los sesenta o setenta, épocas en la que los discos se hacían a veces con intenciones demasiados grandilocuentes, pero al menos no primaba necesariamente una cuestión de vender discos. Se metían en terrenos más arriesgados, incluso en eso de que tengan esa idea más conceptual. Yo hago ese juego, y sé que es a contramarcha de lo que habitualmente se hace. No puedo evitar que la gente agarre una canción, lo meta en su iPod y haga una selección a su antojo. Y eso es lo que manda los tiempos de hoy. Yo sé que apuntar a un vinilo es un poco anacrónico, pero a mí me gustaría que la gente lo escuche así: una especie de “¡Fumátelo así, es como lo quiere el artista!”. Y bueno… defiendo la idea de una obra de un disco entero.(2009)

(Entrevistas tomadas de Hora libre, Pelo, Rolling Stone, Página/12, Río negro, La voz del interior y La Nación)