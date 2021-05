Cinco secretos de "El Inocente", la serie de Mario Casas que la rompe en Argentina

La serie "El Inocente", recientemente estrenada en Netflix, ya causa sensación en la Argentina, y se encuentra entre las 10 ficciones más vistas del país.

El éxito quizás se debe a que el personaje principal está protagonizado por el actor español Mario Casas, y a que, además, se trata de un policial que parece tener todos los condimentos.

La serie filmada en una sola ciudad

A lo largo de los 8 episodios de la serie, lo que se muestra a toda hora y en todo momento, es la fría y elegante ciudad de Barcelona, ya que la historia fue filmada integrante allí.

Además, los aeropuertos también son protagonistas, y se vuelven espacios esenciales dentro de la trama, al punto de que allí pasan cosas decisivas. De hecho, el que aparece en reiteradas ocasiones es el aeropuerto El Prat, de Barcelona.

Otro de los lugares que aparece es el Museo Nacional de Arte Contemporáneo (MNAC), a donde el personaje de Mario Casas suele ir mucho para encontrarse con alguien.

Así, según el propio director Oriol Paulo, "El Inocente" es "un juego de muñecas rusas". Cada episodio arranca con un personaje hablando en primera persona, explicando quién es, de dónde viene y dando pistas hacia dónde va.

La Argentina dentro del elenco

Otro dato interesante de la producción española es que, aunque el elenco está compuesto por actores locales, como es el caso de Mario Casas, Mateo Vidal, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Lorena Ortiz, José Coronado, Teo Aguilar y Juana Acosta, también participa del equipo la argentina Martina Gusman, quien interpreta a Leonera.

La intriga en todo momento

Más allá de los artistas, el éxito de la serie tiene que ver con plantear la historia de tal forma que las sorpresas narrativas sean una constante, dando así los estímulos necesarios al espectador para sentir como mínimo curiosidad por saber qué es exactamente lo que ha sucedido y lo que va a pasar. Además, se nota la preocupación de Oriol Paulo por estructurar la historia de tal forma que en todo momento queden incógnitas por resolver esenciales para el devenir de los acontecimientos.

El premio que no sumó ofertas laborales

Por su actuación en la película "Contratiempo", Casas ganó un premio Goya, lo que según él, no le abrió, al menos por ahora, la puerta para trabajar a lo grande en otros países.

"Sí, claro que me ha llamado más gente. Sí, mira, me ha llamado Scorsese, Woody Allen... nada, la verdad es que no he notado nada. Es algo puntual y por recibir un Goya no están llamando más a la puerta", sostuvo entre risas en diálogo con Europa Press.

Por eso mismo, a pesar de haber sido premiado, Casas continúa en España, y no dudó en ponerse a filmar dentro de su país, y junto a un director español.

La serie está basada en una novela

Aunque muchos no lo sepan, "El Inocente" está basada en la novela de Harlan Coben, un escritor estadounidense de misterio y suspenso. De hecho, por la forma en que están escritos, sus libros suelen adaptarse para series.

Incluso, la ficción "Safe", también disponible en Netflix, se basa en una novela de Coben, como así también "Bosque adentro" y "No hables con extraños".