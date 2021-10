Cine, diseño y creatividad: los sets de los clásicos de Hollywood adaptados para... tu casa

¿Alguna vez quisiste tener en tu casa el living del camarote de Kate Winslet en Titanic? ¿O quizás poder recrear la sala de estar de la película Casa Blanca? Bueno en San Francisco, California (en los Estados Unidos) una empresa de decoración se dedica casi exclusivamente a recrear esos sets con ese estilo pero en las casas de las personas.

Se trata de Modsy, un estudio de decoración de interiores que hace poco empezó a vender ese sistema de, valga la redundancia, decoración inspirado en diferentes películas tradicionales de Hollywood.

Uno de los más populares que tienen en su catálogo es el salón de fumadores de Titanic. En ese lugar, en el que el personaje de Leonardo Di Caprio realizó una fuerte defensa de los derechos de clase y expuso las diferencias entre la oligarquía y la clase trabajadora, estaba decorado con una lámpara de araña muebles de terciopelo verde, una alfombra persa roja y varios muebles de época.

Casi treinta años después, en orden cronológico en el que se sitúa la historia y no cuando se estrenó el film, el mundo quedaba maravillado por el triste final de Casablanca, la película protagonizada por Humprey Bogart e Ingrid Bergman, buscó retratar una historia de amor en plena Segunda Guerra Mundial. En esa historia, el lugar central es el Café de Rick, propiedad del personaje que interpretar el actor y en donde conoce a ella. Ese lugar icónico del cine también fue recreado por los especialistas de Modsy.

Con el final de la Segunda Guerra Mundial se dio también el crecimiento de una de las categorías con mayor crecimiento: los musicales. Dentro de ese grupo, La Novicia Rebelde (The Sound of Music) fue una de las más galardonadas. Y como no podía ser de otra forma, la sala de estar de la mansión del coronel Von Trapp en donde los protagonistas cantan Edelweiss era uno de los “sí o sí” de esta empresa.

La década del 90 trajo el renacer de muchos clásicos de la literatura y sobre todo con una lectura más acaramelada de lo que era la vida en ese entonces. Con una mezcla con la rebeldía ante el status quo, la historia de Shakespeare Enamorado llevó a una audiencia mucho más amplia la figura de Gwyneth Paltrow pero también de Joseph Fiennes. La escenografia de la obra de Romeo y Julieta es una de las más vendidas por el estudio Modsy. Allí se puede ver el estilo isabelino, con la combinación de colores oscuros y llamativos. Bien barroco.

Pero no todo es estética de principio de siglo o del siglo pasado. También están los que buscan que sus casas tengan un toque moderno, más del cine oscuro y profundo que ganó espacio en Hollywood después del 2010. La forma del agua es una forma de contar una historia de amor sin barreras, directamente entre especies, que deja al espectador sin entender bien cómo terminó sucediendo todo. Los colores oscuros, el minimalismo industrial y el art decó de los sets también está disponible para llevar.