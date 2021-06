Cine, spa y sala de masajes: ¿cómo es el departamento que alquila Luciana Salazar por 9 mil dólares?

Si de lujos hablamos, Luciana Salazar podría dar cátedra. La participante de La Academia de ShowMatch vive en una gigantesca casa en un country durante los fines de semana, pero de lunes a viernes, ella y su hija Matilda disfrutan de un ostentoso departamento ubicado en el Chataeu Libertador, un edificio de 40 plantas​ ubicado en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los más exclusivos de los barrios porteños.

El duplex formado por dos departamentos a pedido de Luciana -originalmente, los espacios estaban separados-, tiene 450 metros cuadrados y, según detalla Gente, le cuesta a la modelo 9.000 dólares mensuales (algo así como 1.497.622 pesos) más $160 mil de expensas que la blonda suele abonar todos los meses y aumentan según el uso que le dé a las instalaciones.

¿Pero cuáles son los beneficios a los que tiene acceso Luli Pop dentro del lujoso edificio? El Chataeu Libertador cuenta con servicios de hotelería cinco estrellas: tiene restaurantes, bares, cine, salones para adolescentes, sala para el cuidado de los niños, spa, sala de masajes, sauna, peluquería, solárium con hidromasaje externo, servicio de mancuría y pedicuría, un salón de fiestas con cocina y parrilla dentro del lugar.

Como si fuera poco, cada departamento también tiene su propia cochera y baulera, cancha de tenis, gimnasio súper equipado, jaula de golf y para los más chicos un parque con juegos. Además, tiene dos piletas olímpicas; una al aire libre para el verano y la otra techada para en invierno.

A mediados de marzo, Luciana se tomó unos momentos para hablar del supuesto pacto que tiene con Martín Redrado. "Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18, son 10 mil dólares por mes”, había contado Majo Martino en Hay que ver (El Nueve). A su vez, remarcó que el economista debe cumplir con este paso hasta que Matilda cumpla los 18 años. "No tiene que pasar algo entre ellos, esto es más allá de si están juntos o no", dijo.

Frente a esto, Luli fue contundente y aclaró que no tenía ningún trato económico con el economista. "Esta última oportunidad se la di yo a él. Yo le estoy pidiendo a Martín que nos deje tranquila, que se quede con su novia. Vive lastimándome, no habla, pero habla con sus hechos. Su abogado habla por él, el hijo y la foto. Cuando Matilda era muy bebé y él la conoció, me dijo que le encantaría ser la imagen masculina de ella", contó.

Y agregó: "Fueron pedidos de él, no míos. ¡Lo puedo demostrar! Es una persona cuando está frente a frente conmigo es otra persona. Cuando me habla por teléfono lo desconozco, no es el mismo que está cara a cara conmigo. Él (Martín) hizo posible que esta nena llegue al mundo, por eso sentía esta responsabilidad... y decía 'dejame ser la figura masculina de ella'. No es que te ilusionás, pero... Yo nunca dije que él era el padre de ella, jamás busqué eso. Todo esto fue (idea) de él".

Lo cierto es que Fernando Burlando, abogado del economista, fue consultado sobre el acuerdo de manutención de Matilda y no solo confirmó su existencia, sino que además deslizó que a su defendido lo habrían obligado a firmarlo. "Ese es otro de los temas que Martín nos ha ordenado investigar. Con distintas alternativas. Es algo que tenemos que investigar. Tenemos que ver si tiene algún tipo de asidero jurídico ese convenio", había respondido ante las consultas de Ángel de Brito.