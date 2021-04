Cinthia contó el calvario que vivió con Defederico: "Me agarró del cuello y me subió contra la pared"

El conflicto que mantienen Cinthia Fernández y Matías Defederico tomó otra tonalidad este viernes cuando la bailarina denunció públicamente haber sido víctima de violencia de género de parte del ex futbolista. Según contó, un día el ex Huracán llegó en estado completo de ebriedad a su casa, la ´maltrató, la tomó del cuello con fuerza y la incrustó contra la pared. "Ese día pensé que me mataba", contó la panelista en Los Ángeles a la mañana.

Con la intención de contar el calvario que sufrió a manos de su ex marido, Cinthia reveló que Olga, la niñera de sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca, fue testigo de toda la secuencia. De hecho, la modelo reveló que le llegó a pedir a su empleada que se encerrara con sus hijas y un cuchillo en su afán de defender a las nenas de un eventual ataque de Defederico. "Lo que sucedió esa noche me dio miedo", explicó.

Según contó, el primer episodio de violencia que vivió de la mano del ex delantero fue en Chile. "Yo estuve pocos meses allá. Fue un día que volvió a las ocho de la mañana. Mis hijas estaban durmiendo en la habitación de al lado. Olga fue testigo de todo. Lo que sucedió esa noche me dio miedo. Esa noche, él llegó borracho, era un estado en el que él solía estar. Yo quería vivir algo normal, tenerlo todas las noches durmiendo al lado mío", comenzó.

Y continuó: "Le pregunté dónde había estado y me dijo: 'No me jodás'. Se tiró en la cama, no podía estar en pie. Yo le agarré el teléfono, me encerré y él arrancó a las patadas contra la puerta. La abre porque no tenía traba. Yo confié en que la niñera, que había vivido violencia de género con su pareja, se encerrara con las nenas en la habitación".

De acuerdo con el relato de Cinthia, Defederico le quito el teléfono de sus manos y lo "estrelló" contra el piso: "'¿Esto querías ver hija de p...'?, me dijo. Me agarró del cuello y me subió contra la pared. Yo ahí sentí que me iba a morir, no podía respirar. Yo lo único que pensaba era en que Olga no lo dejara pasar a la habitación con las nenas. Después me soltó y caí de rodillas al piso. Me puso una rodilla en la espalda y quedé con la cabeza contra el piso. Esta todo lleno de vidrios".

La violenta secuencia, contó Cinthia, siguió en la habitación de ambos. "Fui a la habitación, me tiró contra la cama. Ahí fue que se me enganchó un dedo del pie con el acolchado. No entienden el dolor que sentí. A las cuatro de la mañana me fui al hospital. Esperé a que se durmiera porque tenía miedo de que hiciera algo. Le pedí a la niñera que se encerrara con un cuchillo en la habitación con las nenas", detalló.

En ese sentido, la bailarina explicó que en ese momento no tenía obra social, razón por la cual le tuvo que sacar plata de la billetera al por entonces futbolista para hacerse una placa en el hospital. "Cuando llegué a la Argentina le pedí a Olga que se llevara a su casa las placas porque tenía miedo de que las viera", agregó y resaltó que se sentía "prisionera" de la delicada situación que le tocó vivir junto a su ex pareja.

De hecho, resaltó que en ese momento "no tenía dinero" para volver a la Argentina y aclaró que los pasajes los manejaban desde el equipo de fútbol que contrató a Defederico. "No podía cambiar los pasajes, los manejaba la agencia. Tampoco tenía los seis mil dólares", recordó angustiada y entre lágrimas, ante la atenta mirada de sus compañeras y el conductor del ciclo que se emite por el Trece.

Cinthia ya se había animado a revelar días atrás que había sido víctima de violencia de género de parte del padre de sus tres hijas. "En Arica, que hay un solo hospital, pueden saber que hubo una entrada mía. Hace muchísimos años me pasó esto. Y después me pasó con mis hijas. No saben lo que fue realmente, y estuve sola ahí. No tenía un mango para ir a la agencia de viaje y volverme sola. A mi mamá tardé tres años en decírselo" había contado el pasado martes.