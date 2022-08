Cinthia cumplió y denunció a la ex empleada de Wanda Nara por sus repudiables dichos contra sus hijas

Semanas atrás se filtraron algunos muy repudiables y discriminatorios audios de Carmen Cisnero Reboledo, la ex empleada de Wanda Nara, refiriéndose, entre otras cosas, a las hijas de Cinthia Fernández de manera despectiva y racista. “Ay, viste la tarada esta de Cinthia Fernández que lleva a las negras de ella al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé qué se cree ella, ¿que son las hijas de la reina?”, se la escucha decir de forma desagradable.

Además, calificó de “horribles" e "insoportables" a las nenas, las comparó con las hijas de Mauro Icardi y agregó: "Yo no se las cuidaría ni que me las regalen... Yo no voy a dejar mis Icardi que son mucho más bonitas”. Al enterarse, la bailarina había charlado con LAM (América), se mostró furiosa y había manifestó que habló con su abogado para iniciar acciones legales. “Es repudiable, es asqueroso", dijo.

En ese sentido, tildó de "asquerosa" a la ex empleada por sus dichos y amenazó: "La verdad es que tiene muchísimo que aprender. Y si le habían dado ataques de pánico con toda la situación de Wanda, le aviso que le van a dar más ataques de pánico porque tocaron lo que más amo. No voy a parar hasta que esta mina aprenda judicialmente cómo debe comportarse y más con menores. No me importa si el audio es privado”.

Finalmente Cinthia cumplió con su promesa y, en las últimas horas, compartió en sus stories de Instagram la denuncia formal que le hizo por discriminación a Carmen. “La niñera diva y discriminadora ya ha sido denunciada y mañana INADI. Ojalá nunca más trabaje cuidando chicos esta desagradable persona”, agregó, y etiquetó a su abogado Roberto Castillo. "A alguien se lo mandó y tanto la persona que lo filtró cómo ella son nefastas", sostuvo Cinthia.

La panelista también indicó que hablar así de chicos la convierte en "una mala persona" y destacó que "tiene que tener un escarmiento". “No se la voy a perdonar. Le va a pedir disculpas a mis hijas”, concluyó. Luego de denunciar que la habían dejado varada en un campo de Milán, Carmen regresó a la Argentina y comentó el difícil momento que había tenido que atravesar durante los últimos meses.

Además de acusar a Wanda de no pagarle el sueldo en casi tres años, la mujer describió distintas situaciones que vivió en la casa de la empresaria y Mauro Icardi. Como respuesta, Wanda aseguró que a la mujer se le entregaba una suma más que importante todos los meses y dio a conocer que le inició acciones legales en Milán, lo generó un gran malestar en Carmen, quien manifestó su angustia por todo lo que estaba ocurriendo. “No me siento bien", dijo.

La ex empleada doméstica estuvo en el programa Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri, y luego de quebrar en llanto advirtió: "Me trajeron al médico. Estoy con ataques de pánico”.En la noche del viernes, Wanda recurrió a su cuenta de Instagram para hacer un descargo y mostrar las pruebas que, según ella, desenmascararían a Carmen. “Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y a todo su entorno".

Y sumó: "Por lo visto les encanta tener ‘dos segundos’ de fama, Acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos. Aclarando también que le tramité documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablar demasiado, ahora hablemos con la verdad”.

Junto a su contundente descargo, la mediática sumó una captura de pantalla en la que se la veía a la amiga de Carmen asegurando que la mujer nunca tuvo permiso italiano. Por eso, Wanda publicó el documento que le había gestionado en Milán y reveló un chat entre la ex empleada y ella donde le decía que se sentía “traicionada” por el hecho de que hubiera filtrado sus mensajes a la prensa.