Cinthia, de insultar al "Kun" Agüero a recibir amenazas por las redes: "Voy a denunciarlos"

Las redes sociales estallaron cuando Gianinna Maradona, furiosa, le recriminó a Sergio “Kun” Agüero no haber incluido al hijo de ambos, Benjamín , en el festejo virtual que realizó el delantero del Manchester City por su cumpleaños.

En ese contexto, el ex Independiente habló por teléfono con su hijo en una transmisión en vivo y la charla generó la indignación de muchos, entre ellos, la de Cinthia Fernández.

Durante la charla, el Kun le había explicado a Benjamín por qué no había leído el mensaje: “Estaba leyendo tu mensaje porque yo no lo leí. Vi que era mucho y dije 'bueno, mañana lo leo', y hoy estaba comiendo. Con razón vos me llamabas varias veces. Vos me llamabas para ver si te decía algo, ¿no? Dije ‘este me llama para ver qué onda con el mensaje que tiraste. ¡Bien eh, alto mensaje tiraste, perrito malvado!”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, esto desató la furia de Cinthia, quien explotó a través de su cuenta de Twitter: “¡Un pelotudo con todos los títulos! ¡Me parte el alma Benjamín! Qué ganas que lo atienda @gianmaradona. Aunque con altura lo fulminó. Leer el mensaje de tu hijo te lleva menos tiempo que jugar a la Play como un nabo de 32 años y perder el tiempo en eso .....PRIORIDADES. Qué bendición le da Dios de ser papá a algunos pelotudos como este. Indignada”.

Lo cierto es que luego de salir a defender a Benjamín y a Gianinna, la ex panelista de Los Ángeles a la mañana recibió una serie de mensajes intimidatorios de parte de los seguidores del futbolista a través de las redes. La propia Cinthia fue la que compartió algunos de los comentarios que recibió y luego hizo un descargo ante los insultos, aclarando que denunciará a cada uno de los usuarios que la agravió.

"Amo la mala educación en los comentarios de mi última foto. Me encanta porque voy a denunciar uno por uno", manifestó en una de sus historias de Instagram Fernández.

Y sentenció: "Qué feo en esta época decir mogólica, pendejo de 13 años que no debe no se sabe ni limpiar el culo. Dios mío. Y algunos hinchas, i love you. No los pienso bloquear, comunidad de estúpidos".