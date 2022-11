Cinthia, Defederico y la guerra por los "millones": la miserable cifra que le pasó por la cuota alimentaria

El conflicto entre Matías Defederico y Cinthia Fernández, que avanza en el litigio judicial que mantiene la modelo con el futbolista por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca, sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la panelista decidió mostrar en su cuenta oficial de Instagram el monto que el ex delantero de Huracán e Independiente le pasó este mes por la cuota alimentaria.

Motivada por la pregunta de uno de sus seguidores, el cual le consultó si Defederico le pasaba "la mantención" o si, de lo contrario, "se hacía el langa", Cinthia publicó una captura de la transferencia que le hizo el ex jugador por un miserable total de $55 mil pesos. “Para tres nenas, cuatro veces menos de lo que debería. Y encima a mitad de mes”, señaló la bailarina, visiblemente molesta e indignada por el dinero que le depositó Defederico.

En diciembre del 2020, la modelo ya había contado el calvario que vivía gracias a su ex. Sin ir más lejos, en aquella oportunidad había contado que Defederico le había sacado la obra social a ella y a sus tres hijas. "Me sacó la obra social. Hoy amanecí con el comunicado de que no la pagaron y tengo que hacer todo un 'tramiterío' para pasarlo a mi tarjeta. A todas nos sacó de la obra social", había contado.

En aquella oportunidad, la panelista también había mostrado su bronca con los tiempos legales en la causa que lleva adelante contra el futbolista por el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria. "Lamentablemente, en este país si vos no pagás la manutención, los alimentos de tus hijos, no pasa nada y podés ir a buscarlas al colegio, seguir viéndolas. Es cruel, porque vos podés subir la fotito, pero el colegio lo pago yo", había dicho.

Y finalmente, Cinthia no había dudado en contar la enorme cifra que Defederico le debe por el cuidado de sus hijas. "Él nunca tiene trabajo, nunca tiene nada. Él dice que va a pagar (lo que debe). Mientras tanto la boluda que paga soy yo... Él me pasa 40 mil pesos y me pasaba la obra social hasta el día de hoy. Yo entiendo que hay gente que vive con 40 mil pesos, divino, pero con mi realidad, no es lo que yo firmé".

En octubre del 2020, el ex delantero -cansado de las críticas- había decidido compartir en Twitter la cifra que, según él, le enviaba a su ex mujer todos los meses: 120 mil pesos. El número, de acuerdo a los papeles a los que accedió BigBang, es correcto: el acuerdo que firmaron tiene, en efecto, una cláusula de ajuste por inflación y ese era el monto que Defederico debía transferirle a la bailarina en ese momento.

Sin embargo, ese valor ya está por encima de los 150 mil pesos en este 2022. Al momento de establecer la cuota alimentaria, la cifra era de 80 mil pesos; monto total que pagó los primeros tres meses. Pero si bien es cierto que el futbolista nunca dejó de pasarle dinero a la madre de sus hijas, no abonó el monto que se fue actualizando por la inflación, lo que generó un desfasaje que se incrementa mes a mes.

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, Defederico no sólo no cumplió con el pago total de los 150 mil, sino que además lo bajó primero a 60 mil y luego a 40 mil; 40 menos de la cifra inicial acordada. En septiembre, Fernández había contado que gastó casi $100 mil en una compra de alimentos en un supermercado mayorista. De acuerdo con Cinthia, su ex debe cumplir con los $168.828 establecidos por la Justicia.

Pero él siempre se excusó diciendo que no podía cubrirlos, ya que no tenía ingresos más que los de la barbería que abrió en Villa Urquiza junto a un socio. Por otra parte, la deuda estimada que la bailarina le reclama a través de su abogado asciende a más de dos millones de pesos y mes a mes aumenta. “Se aprobó el veraz para papitos deudores. Y esto se festeja. Quizás pudo haber sido criticada en su momento mi forma, pero llamé la atención de 5 millones de personas con una causa poco escuchada, a la que nadie le daba bola y a la que hoy a muchos hipócritas les parece genial”, había indicado la panelista meses atrás.