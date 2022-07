Cinthia defendió a L-Gante y cruzó a Berni: "Cholulo mencionar a un famoso si no hay pruebas"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quedó en el centro de la polémica luego de que afirmara durante una nota que en batalla armada tras el clásico zonal entre Luján y Leandro N. Alem que terminó con la muerte de Joaquín Coronel, de 18 años, estuvo involucrado un "famoso". "Estamos investigando la causa del inicio de este enfrentamiento y creame que me parece que hay algún famoso en el medio", lanzó sin pelos en la lengua.

Esto le trajo varios dolores de cabeza al funcionario, ya que el famoso apuntado fue Elian Ángel Valenzuela​, alias L-Gante, por la presunta relación del artista con varios de los involucrados en los incidentes entre Luján y Alem. Al parecer, muchos de los sospechosos serian del entorno del cantante. Además, la fiscalía investiga a L-Gante porque sospecha que hubo un "ajuste de cuentas" por una vieja pelea que lo tuvo como protagonista en el hospital de Luján.

Lo cierto es que el primero en reaccionar a los dichos del ministro fue el mánager del artista, Maxi El Brother, realizó un duro descargo en las redes sociales y hasta se animó a amenazar a Berni, a la fiscal que lleva adelante la causa y a los periodistas que hablaron de su representado. "Él no tiene nada que ver. Yo se los juro y les prometo: esto llega a traerle algún problema y yo me voy a encargar de que no puedan hacer su labor", lanzó el representante del cantante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y como si esto fuera poco, ahora Cinthia Fernández se puso del lado del artista y protagonizó un picante cruce con Berni luego de que el ministro accediera a una entrevista con Momento D, el ciclo que conduce Fabián Doman por la pantalla de El Trece. Berni afirmó que “en las próximas 24 y 48 horas deberíamos tener identificados a quienes son los autores” del asesinato del joven hincha.

Al mismo tiempo, contradijo sus dichos y aseguró que nunca involucró a ningún famoso en la causa. “No digan cosas que yo no dije. Yo no dije absolutamente nada. Que se haga cargo aquel que nombró a este cantante”, afirmó Berni. Esto no hizo más que molestar a la panelista, quien rápidamente saltó en defensa del representante de la Cumbia 420: “A mí no me parece deslizar algo si no tiene pruebas en algo tan complejo”.

Atento, el funcionario contraatacó: “¿Usted escuchó el audio? ¿Yo qué dije? Hasta que no tenga pruebas no puedo acusar a nadie?”. Pero Cinthia, retrucó: “Dijo que había un famoso”. Esto no hizo más que molestar a Berni, quien visiblemente ofuscado pidió la intervención del conductor del ciclo: “Señor Doman, ¿podemos hablar seriamente con usted?”.

Frente a esta actitud, la bailarina lo chicaneó: “Solo quiero preguntar, Sergio, no se ponga nervioso. Es una pregunta” y Berni aclaró que que el músico señalado no estaba vinculado al episodio: “Al hecho este, no, para nada. No sé quién lo vincula a L-Gante. El que lo vincula que se haga cargo. El enojo de L-Gante, o el representante, a mí me importa dos pepinos. Yo estoy enfocado en la investigación”, sostuvo.

Sin retroceder un centímetro, Cinthia lo tildó de "cholulo" por mencionar a un famoso "para que lo levanten de todos lados si no hay pruebas”. “Uh, ¿con quién estoy hablando? Discúlpeme”, quiso saber el ministro, y cuando le respondió la panelista, continuó: “Cinthia Fernández, ¿usted es periodista? ¿Alguien lo nombró a L-Gante? Si nadie lo nombró”. “Me contratan para estar hablando y preguntar. ¿O me lo va a prohibir. ¿Para qué menciona a un famoso?”, siguió la ex de Matías Defederico, a lo que Berni la ninguneó: “¿Qué famoso, señora? Por favor. Bueno, está bien, hablemos con Doman. Hablemos con un periodista de verdad”.

Finalmente, intervino Doman cuando Cinthia le dijo al ministro que "estaría bueno verlo más seguido sin tanto Instagram”, “La tengo que defender porque es una dama. Me obliga usted a defenderla”, le dijo el conductor y Berni dio por finalizada la comunicación: “Yo no la estoy atacando. Le estoy diciendo que es una mala periodista porque no está informada. “Bueno, la señora Fernández vive del ambiente cholulo y yo de la investigación y de buscar criminales y narcotraficantes”.