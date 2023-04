¡Cinthia, en guerra con sus vecinos! Paquetes robados, gas pimienta e insultos a Tartu: "Sorete mal defecado"

Cinthia Fernández volvió a ser noticia, esta vez por la poca afinidad que tiene con sus vecinos. La panelista fue denunciada por tirarle gas pimienta a un grupo de adolescentes, a los que aparentemente confundió con delincuentes, y amplió su largo historial de conflictos con las personas que conviven con ella dentro del exclusivo country de la zona norte del Gran Buenos Aires, más precisamente de Escobar.

Todo comenzó cuando una vecina la denunció por haberle arrojado gas pimienta a los amigos de su hija, los cuales estaban festejando los 15 años de la adolescente. "Estábamos por soplar las velitas, llevo la torta afuera y la veo a ella en el jardín, gritando. De pronto empiezo a sentir que no podía respirar y me avisan que tiró gas pimienta", sostuvo la mujer sobre la violenta secuencia que ocurrió, de acuerdo con la denuncia, el viernes 14 de abril.

De acuerdo con la propia Cinthia, los adolescentes le rompieron la puerta de su casa, pero las víctimas sostienen que ella se habría acercado al domicilio donde se desarrollaba la fiesta y le habría arrojado gas pimienta a la gente. "Estaba en casa y me rompieron la puerta a patadas. No sabía que eran adolescentes, pensé que eran ladrones. Mi hija estaba en la ventana... llamé a la seguridad del barrio y no vinieron", relató la bailarina a través de un audio y entre lágrimas.

Lo cierto es que los padres de unos los menores que acudieron a esa fiesta denunciaron que su hijo se vio afectado por el gas pimienta. "La gente de seguridad mezcla los dos temas. Lo que sucedió en el lote de Cinthia con la puerta y después lo del gas pimienta. Ella no tiene muy buena relación con los vecinos. Se supone que primero a ella le rompieron la puerta y después pasó lo del gas pimienta a los invitados de la fiesta", informó Carlos Monti en el ciclo Desayuno Americano.

En el audio, Cinthia aseguró que creyó que se trataban de delincuentes y que la seguridad del country la ignoró. "Pedí ayuda y nadie vino. Salí solita a buscar a un chorro, me podría haber pasado cualquier cosa. Eran tipos vestidos de negro que me reventaron la puerta. Hace tres días que duermo con un colchón atrás de la puerta porque no anda más. Tengo cámaras por todos lados, por suerte quedó todo registrado", agregó, visiblemente molesta.

Augusto "Tartu" Tartúfoli, vecino de Cinthia, salió en defensa de los adolescentes y consultado sobre la supuesta campaña en el barrio en contra de la modelo, afirmó: "Cinthia tiene un estilo flamífero, por decirlo de alguna manera. Cada tanto ingresa al chat de vecinos y genera discusiones, es intensa. Todo queda a nivel del chat de WhatsApp, pero de ninguna manera nadie la quiere sacar y tampoco se podría".

De acuerdo con el periodista, el golpe contra la puerta de la bailarina simplemente fue un "toquecito", lo que provocó la ira de la ex de Matías Defederico. "El sorete mal defecado de Tartu. Le voy a llevar a él a que le rompan todo de una patadita. Ahora voy a empezar a hablar de vos .@TartuTV. Ahora empiezo a contar los sobres que repartís de platita política", escribió, furiosa, la panelista.

Roberto Castillo, abogado de Cinthia, explicó: "Yo escucho a la vecina y entiendo que todos lo pasaron mal. Cinthia pensó que querían entrarle a robar. Recién después se enteró que eran menores pero tengamos en cuenta que son menores que vandalizaron sin ninguna razón, una propiedad privada". "Ella llamó a la seguridad del barrio pero tardaron poco más de 20 minutos mientras ella seguí pensando que iban a entrar ladrones a su domicilio", dijo.

Y agregó: "Fue dramático porque tenía a la nena llorando y tal como se ve en las cámaras, se ve gente corpulenta... no parecían nenes", agregó. Todo quedó en manos de la Justicia, ya que la vecina inició una acción en contra de la panelista por haber utilizado gas pimienta: "Yo asumo la responsabilidad de que los chicos salieron por la puerta de atrás y yo no los vi pero ella vino a mi casa, por el jardín y tiró ese gas. Estaba mi cuñada embarazada de 8 meses, gente muy afectada".

Cinthia Fernández: denuncias, agua podrida y paquetes robados

Cinthia Fernández se encuentra en disputa con sus vecinos desde hace tiempo, por una vieja denuncia que presentaron en su contra ante la administración del country donde vive la modelo por las constantes refacciones que hace en su casa. “Presentaron una denuncia a la administración porque hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?”, se había quejado la panelista.

Ese espacio vidriado es el que utiliza Cinthia para entrenar a diario y compartir sus rutinas a través de las redes sociales. “Como no tienen el gimnasio ellos, me rompen los huevos a mí”, había dicho visiblemente indignada en Los Ángeles a la mañana y se tomó unos segundos para aclarar que las modificaciones que llevó a cabo en la propiedad cumplen con la reglamentación establecida por el barrio cerrado.

Pero este no es el primer conflicto que tiene la modelo con sus vecinos. En abril del año pasado estuvo en el centro de la polémica al compartir un video en sus redes sociales para denunciar a su vecino por tener el agua de la pileta "podrida" en una zona declarada en estado de alerta por el dengue: “El hdp de mi vecino prófugo, la pileta podrida una vez más y la zona declarada en alerta de dengue”.

A través de sus historias de Instagram, la modelo no tuvo reparos en insultar a su vecino mientras compartía un video que tomó desde su ventana de su casa para mostrar el estado de la piscina en cuestión. “Tengo los huevos al plato de este f...”, sumó.

Luego, compartió un mensaje que le envío el presidente de la sociedad que administra el barrio, quien se mostró muy preocupado por la situación. “Estoy y estuve preocupado con la actitud de este vecino respecto a su despreocupación por la pileta y el dengue”, decía el mensaje.

También en abril, la bailarina tuvo un fuerte enfrentamiento con una vecina de su barrio cerrado donde vive con sus tres hijas. “Vergüenza: mi vecina ladrona. Que se conozca la cara de estas dos delincuentes sin vergüenza. Qué triste es el ser humano. Por favor miren este video”, había escrito la panelista en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de cinco millones de seguidores.