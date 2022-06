Cinthia Fernández acusó a la madre de Defederico de hacerle brujerías: “Su ex marido degollaba gallinas en el living”

“Esto se va a descontrolar”. Ese fue el grito de un video viral donde unos niños saltaban sobre el techo de un galpón que a los pocos segundos se derrumbaba. El final de aquel recordado video finalizaba con los pequeños horrorizados gritando y lastimados. Sin dudas, esta historia tendrá un desenlace parecido. Aunque protagonizado por adultos.

Así como el viernes pasado, Analía Frascino, la madre del ex futbolista Matías Defederico, defenestró a Cinthia Fernández, su ex nuera, en el programa de Karina Mazzocco; ahora llegó el turno de la bailarina. Y, fiel a su estilo, no se quedó callada y largó una catarata de insultos, amenazas y datos dignos de una telenovela o una seria de Netflix.

Desde el programa de Fabián Doman, donde trabaja, Cinthia realizó una tremenda revelación. “Ella dice que quise abortar a mis hijas… Usted pasó el límite, señora. Usted que me quemó la cabeza para que yo aborte a mi hija”, afirmó, con los ojos inyectados en sangre y mirando fijo a cámara.

Y continuó con insultos y amenazas a la abuela de sus hijas: “Usted es una nefasta, señora, al decir que mi tercera hija le cagó la carrera a su hijo. Voy a sacarle hasta las ganas de vivir. En la Justicia, no se preocupe que de usted me voy a encargar y la vida también”.

Enseguida, Fernández reveló que la madre de su ex pareja le hacía brujerías. Enojada, lanzó al aire: “Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no?”. Y denunció a su ex suegro: “Entraba al living de su casa y su ex marido estaba degollando gallinas. ¿Usted se acuerda, señora?”.

En el medio del aluvión de insultos y revelaciones, Cinthia también dijo que ella era insultada y amenazada por la familia de Defederico. “Tengo todos los mensajes diciéndome ‘puta, trola’... Y no te voy a permitir que vos me digas ‘mala madre’ porque no conocés nada de mis hijas. ¡No sabés lo que les gusta comer! ¡No sabés los talles de la ropa! ¡¿Con qué derecho hablás?!”, gritó.

En ese sentido, afirmó: “Estoy 24/7 con ellas, estoy todos los días con ellas y duermo cuatro horas por día, ¡para pagar lo que tu hijo no pasa! Tu hijo se la pasa de joda, vive la vida loca, dice que no tiene plata y todo es mentira”.

Luego de acusarla de adicta al juego, la panelista también dijo que su ex suegra la insultaba cuando todavía estaba en pareja con el ex fubolista. “Me pedía guita a las dos, tres de la mañana, diciéndome: ‘hija de put…, le llenás la cabeza a mi hijo que no me da plata’”. Luego lanzó que su ex suegra también le pedía dinero para realizarse abortos clandestinos: “Ella me pedía plata para hacerse abortos porque le daba vergüenza que su hijo se entere”.

La pelea

Hace unos días, Frascino había brindado una entrevista en América y apuntó contra la bailarina. “Al año de estar juntos, ella queda embarazada. Mati le dice que se iba a hacer cargo del embarazo pero que no iba a convivir con ella, porque nunca la amó. Él siempre estuvo por sus hijas. Jamás estuvo enamorado de ella. Lo de la violencia de género ella nunca lo denunció en la Justicia".

Y continuó: "El golpe del dedo que ella muestra en la placa, se lo hizo en el gimnasio. Y la nena, el golpe en la frente lo tiene porque Mati, discutiendo con ella, revolea el control remoto con tanta mala suerte que le pega a la nena. Esto te lo juro por mis cinco nietos”.

En otro punto de la nota, la ex suegra afirmó: “Escucharla me produce asco. Él no tiene maltrato con las mujeres. Todo lo que Cinthia sale a decir es mentira, está ensañada. Lo quiere ver arruinado, quiere que él se suicide. Ella tiene un problema con el abandono, cada hombre que la deja tiene muchos problemas. Ella no acepta el abandono. Por eso escucharla me produce asco. No la puedo ni ver”.

En tanto, reveló que su hijo se quedó con ella porque lo amenazó. “Cuando se van a hacer la ecografía, sale que era un embarazo múltiple y yo, como madre, le sugerí que no la podía dejar viviendo sola. Le dije que tenía que ir a vivir con ella y mi hijo hizo eso. Yo creo que ella tiene una patología, algo le sucede con los hombres. A Mati nunca lo tuvo. Mati está con ella por sus hijas. Él nunca quiso que ella interrumpiera el embarazo. Ella, en su momento, nos ha amenazado con eso, que si él no se quedaba con ella, ella interrumpía el embarazo”.

Y completó sobre las amenazas de Cinthia: “Un día, Mati me llama y me pide que le hable a Cinthia porque no tenía forma de dejarla. Fuimos dos veces al departamento de Urquiza con mi pareja porque ella se empastilló, tuvimos que llamar a la ambulancia, ella acusó a los médicos y dijo que le habían robado en el departamento. Tres veces la fueron a buscar parientes de Mati a la vía del tren a punto de suicidarse. Así vivimos desde que la conocimos. Y no te exagero. Maneja una psicopatía a tan alto nivel que no te lo puedo explicar. Vine a hablar porque no la puedo describir”.