Cinthia Fernández acusó a Sofía Clerici de acostarse con su ex y ella lo negó: "Jamás lo tocaría"

El escándalo a partir del affaire entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde y la trascendencia del mismo, logró que el conflicto suba un nivel más y que salpique a nuevos personajes de la fauna mediática local. En esta oportunidad el casó llegó a Matías Defederico, el ex y padre de las hijas de Cinthia Fernández, quien según ella también tuvo un romance pasajero con la modelo, del cual salió muy mal parado.

La revelación ya había sido pública cuando se dio, hace casi nueve años. Pero volvió a salir a la luz a partir de una historia que contestó Cinthia en su Instagram. "¿Es verdad que tu ex te cagó con Clerici?", le preguntó un anónimo. "Sí" contestó la mujer. Sobre el tema charlaron en el programa donde es panelista, Bien de Mañana, que conduce Fabían Doman en El Trece.

Allí se refirió a cómo "el progenitor", su "ex marido", a quien también llamó "el deudor", tuvo una historia con Clerici. Esta supuesta baja calidad de Defederico también fue motivo de bromas para Horacio Cabak, quien lanzó que la modelo "lo soltó rápido, porque se dio cuenta que la billetera estaba mustia". "Estaba más seco que crocante", agregó Fernández.

Cuando en la cuenta de X de El Trece compartieron el extracto en video en el cual Cinthia detalla cómo fue todo, la mismísima Clerici aprovechó para negar la vinculación que hizo. "Jamás tocaría a ese hombre, dejen de querer cámara", desmintió la mujer que está en el centro de la polémica.

En el tape subido a redes, Fernández detalló cómo se enteró del affaire de su ex y ella. "Es que yo vi los mensajes. Tuve un re quilombo. De hecho, no voy a hacer careta. La odié un montón de tiempo. Imaginate que yo la leí, te dan celos. Más allá de que la culpa es del tipo", reconoció.

"No tengo ni idea si le cobró", dijo Cinthia en tono jocoso. "Yo quiero aclarar que esto salió públicamente. Si no conservo la vida privada, porque he sido una gran cornuda y me he callado", agregó.

"Un día estábamos en el departamento y agarré el teléfono y le vi mensajes de ella. Le pedí explicaciones y me dijo: 'No, no. Esto no es verdad. Me está escribiendo, me está persiguiendo', y ahí en casa internamente se armó quilombo. Y después, ella se ve que se cansó de Matías por algún motivo", reveló Fernández.

"Ella lo contó en los medios. Creo que era en 2013, 2014, los tuits de ella. Y él salió a desmentirlo porque estaba en pareja conmigo", aseguró. "Él me decía que ella le escribía", recordó.

Los tuits que menciona Cinthia son de diciembre de 2014, y los pusieron al aire del programa. "Basta de estúpidos. Venía aguantando de no hacer esto y me cansé. Matías Defederico, ocupate de tu familia. No pretendo cámara ni nada con esto. Jamás mandé a todos los que me hablan al frente, pero Matías me cansó", escribió Clerici en aquel entonces.

"Ellos hablaban porque estaban calientes. Él le escribía y ella contestaba. Era mutuo", confesó al respecto la panelista. Más tarde también se encargó de referirse al tema en Socios del Espectáculo, otro formato de la misma señal. "A mí me decían que no, pero después ella se cansó. Algo parecido, lo que pasa es que el mío es un seco, Insaurralde es gente que representa un municipio. Elegimos mal, viejo. Podríamos estar con una Cartier, pero estoy con industria nacional", ironizó.

En el marco del escándalo político del momento, también opinó sobre el estilo de vida que ostenta Clerici. "La disfrutó, debe tener su rédito. Las carteras, todo, es algo bien tangible. A mí no me dan las cuentas. Yo vendo bikinis y con lencería no me estarían dando las cuentas", acusó de forma agazapada.

También aseguró que para "ya están hace un montón" y que "Jésica debe saber". "También ellos tienen códigos un poco mafiosos. Le debe decir 'callate'. Acá es todo con plata, con la nuestra", cuestionó. Aunque tampoco apuntó contra Cirio, ya que afirmó que "Jésica labura hace un montón de tiempo en La Peña de Morfi".

"Si se comprueba, por mí todos adentro. Pero me parece que Jésica está en otra posición a la de Sofía. Siempre vivió una vida muy bien. Lo que le están haciendo hoy a Sofía también se lo hicieron a Jésica, que hoy es una figura del espectáculo y tiene un poquito más para justificar", sumó en defensa de la ex de Insaurralde.

Lo cierto es que luego de que Clerici quedara en el centro de la escena, no paran de surgir nuevos conflictos a su alrededor. Al actual con Fernández, que lleva casi nueve años, se le sumó uno con Jorge Zonzini, su ex representante. En A la Barbarossa por Telefe, el periodista Lío Pecoraro intentó comunicarse con ella, pero la modelo sólo le contestó algunos mensajes que luego el periodista compartió.

"Qué turbio y nefasto es Jorge. Y mentiroso. Que cuente que él me quería coger y cómo no le di bola", detalló Sofía. "Rescindí el contrato. Es el hombre más asqueroso y turbio que mi en mi vida. Y lo del video lo hizo todo él. Es lo más asqueroso que hay. Nadie lo quiere", acusó.

"Es lo único que voy a decir. Yo y mi mamá nos quisimos desvincular de él. No me tocó un pelo, por eso no me representó más", continuó. "Chau, chicos. Lo único que voy a decir. Y si me sigue nombrando va a tener un bozal judicial. Ahora no les voy a contestar nada, en vez de hablar cosas serias ponen esas estupideces", criticó.

El ex representante de la modelo, al enterarse de todas estas acusaciones, realizó su descargo en X, donde sumó su propia prueba para desmentirla. "Ante las preguntas, respuestas contundentes y fehacientes. Sí. Fui el padre de la criatura que lancé hace muchos años. Yo me equivoqué y pagué. En pocos meses vi su incapacidad de contenido, su ambición desmedida y su narcisismo y le rescindí el contrato de representación artística. Aquí la prueba", escribió.

El video es un tape con un Ángel de Brito mucho más joven y al aire de BDV, una versión casi prehistórica de LAM. Allí lo acusaba a Zonzini de haber entregado material a un hacker para que la extorsione, y lo calificaba como ex representante.