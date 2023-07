Cinthia Fernández ahora se la agarró con la China Suárez: "Destruiste una familia, sos de terror"

Dos polémicas se juntaron a la vez. Por un lado, Cinthia Fernández, experta en envolverse en disturbios y por el otro, el famoso motorhome que tuvo como protagonista a Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña. ¿Cómo se entremezclaron ambas potencias? La ex Casi Angeles posteó un video riéndose por aquella situación y la bailarina salió directamente al cruce en Twitter. “Es de terror”, comentó.

En varias ocasiones la China demostró y hasta avisó que se trata de una mujer “auténtica” que poco le interesa lo que digan los demás. Entonces, ya teniendo en cuenta ese parámetro, hace de sus redes sociales una historia de vida en cada publicación que ejecuta. Aunque, a veces, el filtro se lo olvida a la vuelta de la casa y casualidad o causalidad, se remite a temas antiguos que la tuvieron a ella de protagonista y no por temas positivos.

Esta vez, mientras se encuentra en Uruguay filmando una película, publicó en su historia de Instagram un vídeo en modo selfie junto a dos personas que parecen ser estilistas y maquilladoras de ella por lo cual suele pasar tiempo dentro del motorhome. En el mismo, al entrar, la ex pareja de Nicolas Cabré se filmó entre risas y dijo: “Bueno, acabo de llegar a filmar al motor y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen, ‘te compusimos una canción’. A ver”.

Acto seguido, las estilistas comenzaron a cantar la canción. “Dice así: ‘En el motor de la China, la China se peleó, ojalá se peinen todas, la p... que lo parió”, exclamaron. Y ante la reiteración en las carcajadas de la China, aseguró: “¿Con qué poco nos divertimos, no? Temazo. Me encanta que me dediquen canciones.”, sentenció con una enorme sonrisa pícara antes de terminar el vídeo que compartió en sus redes.

Sin embargo, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio tiene una relación particular con el motorhome a partir del escándalo en el cual se vio envuelta hace ocho años atrás cuando tuvo un affaire con Vicuña, con quien terminó en pareja y tuvo dos hijos, por lo cual todo lo que tenga que ver entre ella y el lugar donde aprovechan los actores para descansar siempre dará que hablar y generará polémicas, aun sabiendo que ella, en cuanto puede, se las busca todas.

Lo que sucede principalmente es que aquel escándalo quedó grabado a fuego en la mente de todos por la transcendencia que tomó. Una palta, una manta amarilla de Nepal y el característico motorhome que funcionó de escenario para que el actor le fuera infiel a Pampita con quien era su compañera de película, armaron casi que literalmente una película en vida. Pero si bien aquella polémica ya quedó en el pasado, y la China lo menciona como algo "vintage" cada vez que se refieren a ella utilizando esa situación, es un hecho que los protagonistas no se pueden despegar de lo ocurrido hasta el punto de que siguen siendo víctimas de las crueles bromas de sus seguidores y más, si lo alimentan con pequeños comentarios que no pasan nunca desapercibidos.

Y si hablamos de desapercibidos… justamente Cinthia Fernández es la que nunca puede pasar de aquella manera. Siempre está al pie del cañón esperando para lanzar algo que la haga generar un nuevo conflicto en puerta y otra vez lo logró. Minutos más tarde de que la protagonista de “El hilo rojo” publicara el vídeo, la ex pareja de Matías Defederico twiteó: “Que mala que es la China Suarez en joder con una canción con el motorhome. Destruiste una familia, vos y el tipo, y encima te reís. Esta flaca es de terror”.