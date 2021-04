Cinthia Fernández atacó a Thelma y al colectivo de Actrices: "¡Son selectivas!"

Thelma Fardín, acompañada por su nuevo equipo de abogados, el colectivo Actrices Argentinas y Amnistía Internacional, anunció que Juan Darthés comenzará a ser investigado en Brasil a raíz de la denuncia por abuso sexual que radicó el 11 de diciembre de 2018 por un hecho de violación en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, en un hotel en Nicaragua, adonde habían viajado en el marco de una gira por la novela Patito Feo.

Thelma brindó una conferencia con el Colectivo de Actrices.

Arias Duval, su nuevo abogado, explicó que ya fueron enviadas las pruebas desde Argentina hacia Brasil, donde actualmente vive el actor. "Se presentó ayer una acusación formal contra Juan Darthés que se encuentra a disposición del juez interviniente. Esto no quiere decir que Nicaragua desista del pedido de extradición. Pero esto sirve para que un juez en Brasil convoque a ambas partes para que expongan y decida como sigue la causa”, sostuvo.

Pero la reaparición de Thelma y del colectivo de Actrices Argentinas, que se gestó en plena lucha por la legalización del aborto y la acompañó todo este tiempo, generó cierto enojo, sobre todo en aquellos protagonistas que denunciaron haber sido víctimas de violencia de género y no fueron escuchados. Este es el caso, por ejemplo, de Cinthia Fernández, la cual se mostró molesta con el grupo de actrices.

Semanas atrás, la bailarina reveló públicamente que su ex, Matías Defederico, llegó en estado completo de ebriedad a su casa, la maltrató, la tomó del cuello con fuerza y la incrustó contra la pared. "Ese día pensé que me mataba. Me agarró del cuello y me subió contra la pared. Yo ahí sentí que me iba a morir, no podía respirar. Después me soltó y caí de rodillas al piso. Me puso una rodilla en la espalda y quedé con la cabeza contra el piso", había contado.

Sin embargo, este jueves la panelista de Los Ángeles a la mañana estalló en furia al señalar que no recibió ninguna clase de respaldo de parte de Actrices Argentinas, a quienes acusó de ser "selectivas" al contar que no la contactaron para acompañarla en su denuncia. "Nadie me escribió. Yo no las necesito porque me parecen totalmente selectivas", dijo Cinthia.

Y concluyó: "Jamás, pero ahora están preparando una conferencia de prensa para anunciar ciertas cosas. Con Griselda (Siciliani) vengo hablando desde el año pasado y está más cerca desde otro lado. A ella la saco, es buena mina y en lo privado. Son selectivas, es lo mismo que pasó siempre. Si digo que soy kirchnerista tal vez me dan bola. Si lo dice alguien que es top le creen, van todos por la causa, pero si lo dice alguien que viene de otro palo...".

Fardín presentó al equipo de abogados que la acompañará en la nueva instancia del caso de la denuncia por abuso sexual contra Juan Darthés que comenzará en Brasil. "Este caso sirve como caso testigo, pero existen muchos de otras mujeres que no tiene respaldo. Agradezco el apoyo de mis compañeras y las instituciones. Tiene que ser un faro para todas las mujeres que se están animando a realizar una denuncia pero no reciben respaldo judicial”, sostuvo Thelma.

Y agregó: "No puede ser que seamos nosotras las perseguidas. Es momento de que la justicia, el Estado, la sociedad y los medios entendamos cuál es el lugar que debemos asignarle a la víctima. Hay que asumir el compromiso entre todos porque sino va a ser difícil romper el silencio. El abusador tiene que ser perseguido y juzgado, y no nosotras. Somos las más expuestas y en la pandemia vimos como esto se incrementó".

Para la ex Patito Feo, es un momento en el que las mujeres "estamos sometidas a un refuerzo de violencia de los sectores reaccionarios que no quieren que cambie el estatuto". "Seguimos unidas y no vamos a retroceder a pesar de que nos estén amedrentando. Esto que estamos haciendo es para las que estamos y para las que siguen después de nosotras. Creemos que conquistar soberanía sobre nuestros cuerpos e historias permitirá construir una sociedad más justa", afirmó.