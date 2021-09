Cinthia Fernández cerró su campaña bailando en tanga frente al Congreso: “Así van a escuchar mi causa”

El miércoles 8 de septiembre fue una jornada de cierre de campañas electorales en la previa de las PASO. Por ese motivo, Cinthia Fernández, quien es precandidata a diputada nacional por UNITE el mismo partido que representa Amalia Granata, hizo una apuesta insólita: bailó en ropa interior frente al Congreso de la Nación.

El provocador videoclip será publicado en sus redes sociales en la noche del miércoles y se la verá bailando un tango en, valga la redundancia, tanga y portaligas. ¿Qué tema eligió? Se dice de mí, de Tita Merello, ya que ella hizo una adaptación para relatar su plataforma electoral. Increíble pero real.

Antes de que se viera completó, Fernández publicó un adelanto y explicó por qué eligió sacarse la ropa para el cierre de campaña: "Decidí hacer el video porque la campaña mía no es mostrar el culo Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. La verdad es que desde el día uno vengo diciendo mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir y todos me cuestionan con que no saben cuál es mi propuesta. Me chicanean, porque hablan de mi pasado, como hicieron con Amalia Granata. Piensan que un culo desactiva el cerebro. Y para mí no es así".

Y agregó, sobre el baile que hizo: "Para mí la causa que yo defiendo tampoco escuché hablarla a alguien. Me parece que si muestro el culo, al menos van a escuchar la causa por la que quiero ir al Congreso. Lamentablemente mi culo, llama la atención, es cuestión de juzgar. Lamentablemente hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta, es la estrategia que yo elijo".

Esa decisión generó un fuerte debate en LAM, adonde estaba invitada Fannny Mandelbaum, que le dijo a Cinthia: "Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdoname, Cinthia, que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto, pero es lo que pienso". La precandidata repitió : "Sos muy respetuosa. Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir. Todos me chicanean”.

Fanny le contestó: "Yo creo que te van a escuchar más cuando hables y presentes una propuesta, sé que te invitaron a muchos programas políticos y no fuiste…”. Y Fernández contraatacó: "No me pasó. Se me rieron. Y es mentira que me invitaron a programas. Eso es repetir lo que muchos están diciendo. Fui a muchos programas pero no puedo estar 24 horas sentada yendo a programas. Además para mí, disculpame, es todo berretada todos lo que hicieron eso".

Y siguió: "Los escuché a los políticos en los programas de televisión, a esos que tienen títulos, que tienen militancia y a las personas que no muestran el culo, y de eso derivaron debates como los de 'garchar' y el 'porro', me parece berreta lo que hacen".

No es la primera vez que Cinthia genera polémica con el objetivo de ganar algún voto. Hace algunas semanas, Fernández publicó una foto desnuda en su cuenta de Instagram y escribió: “¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar... vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo”. También grabó un video en ropa interior y se la dedicó a las “falsas feministas”.

Después reversionó la letra del tango Se dice de mí y la cantó: “Se dice de mí… Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota... ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”.

El video: