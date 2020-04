Cinthia Fernández confesó que Baclini contrató un call center para ganar el Bailando: "Fui su cómplice"

La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini, no terminó de la mejora manera. Aunque al principio ambos manifestaron que habían decidido separarse desde el amor, lo cierto es que con el paso del tiempo las cosas empeoraron, e incluso este jueves la mediática le pidió al presidente Alberto Fernández que detuviera a su ex por no respetar la cuarentena.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, porque hoy Fernández volvió a hablar de Baclini, y en un momento de enojo, reveló que el empresario rosarino le había pagado a un call center para no perder en el voto telefónico contra Karina La princesita durante el Bailando por un Sueño 2019.

Después de que la mamá de Charis, Bella y Francesca Defederico se enterara que su ex tenía nueva pareja, la situación entre ellos se volvió muy mala, y enojada, durante los últimos días Fernández lo acusó de haberla usado para ganar fama y de ser además un mentiroso.

A pesar de que Baclini aseguró que estuvo muy enamorado de la bailarina, comentó que las cosas ya habían quedado en el pasado, y eso enojó mucho más a Cinthia, quien este jueves le pidió a Alberto Fernández que detuviera al empresario por haber roto la cuarentena.

Más allá de eso, las cosas no quedaron ahí, y este viernes la morocha, que trabaja como panelista en el programa Los Ángeles de la Mañana, reveló que su ex novio había contratado un call center para no perder en el voto telefónico contra Karina La Princesita.

"Él me decía 'subí las fotos de las donaciones para mi sueño. Vamos con toda la artillería. Hay que subir el video de las donaciones de Navidad, hay que gastar todos los cartuchos de acá a mañana”, dijo Fernández mientras leía uno de los chats que Baclini le había escrito el año pasado.

Según explicó ella misma, decidió contar toda la verdad porque él la trató de mentirosa y necesita desenmascararlo para que la gente sepa quien es. Por eso mismo, la mediática enumeró las supuestas falsedades que dijo el rosarino y, entre esas cosas, habló de Bailando por un Sueño.

"Él dijo que lo del call center fue idea mía, pero tengo las pruebas de todo. Él fue a un call center para ver si le podía ganar a Karina. Para que vean que el señor verdad también es careta, el tan bueno y perfecto. Él sacó el dato, yo no soy empresaria, no sé de dónde sacaría ese dato. Tengo el audio donde yo llamo de parte de Martín", dijo.

Ante esta explicación, sus compañeras le indicaron que entonces ella había aceptado la situación y también había usado una estrategia engañosa, por lo que la bailarina aclaró que llamó, pero por pedido de su novio. "Fui si cómplice, porque el me dijo que me ocupara del tema", admitió.

Si realmente la pareja contrató al call center, la idea no funcionó, ya que Karina eliminó a Cinthia y a Baclini y también a la pareja de Flor Torrente e Ignacio Saraceni. De hecho, el empresario y la bailarina obtuvieron el menor porcentaje de votos telefónicos al alcanzar solo el 24,67%.