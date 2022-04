Cinthia Fernández contó que una de sus hijas sufre bullying: "No son burlas, son insultos”

El 2 de mayo es el Día Mundial Contra el Acoso Escolar, ​ ​un grave problema que afecta a millones de alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria en todo el mundo y que causa, al menos, 200 muertes en forma directa cada año. La iniciativa fue presentada y aprobada por la UNESCO en 2013 con el fin de ayudar a la concienciación de este problema. Más tarde, fue reconocida oficialmente por el Parlamento Español, el Senado Argentino y el Parlamento Uruguayo.

A días del 2 de mayo y con un contexto cada vez más desfavorable a lo que acoso escolar se refiere, Cinthia Fernández aprovechó el espacio que le da el ciclo “Momento D” para revelar que una de sus hijas es hostigada e insultada en el colegio casi a diario. Se están burlando de una de mis hijas con una cuestión física. Me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención", contó la panelista.

De acuerdo con su relato, fue al colegio y habló con las autoridades para buscarle una solución a este problema. Yo fui e hice todos los pasos que tenía que hacer. Fui al colegio a hablar con la psicopedagoga y me dijeron que se iban a ocupar, que sabían de la existencia de este problema, porque no solo son burlas, sino insultos”, agregó sobre el mal momento que vive Francesca , la menor de sus tres hijas, de tan solo siete años.

La modelo explicó que ya hizo todo lo que estaba a su alcance, pero aclaró todavía el problema está lejos de ser resuelto debido a que los directivos del colegio no tomaron cartas en el asunto. Además, detalló que su hija no se siente cómoda yendo a clases y contó que pudo hablar con la madre de uno de los dos nenes que molestan a su hija. “Fue muy receptiva, pero me dijo que estaba pasando una situación personal porque se está separando y un montón de cosas", explicó.

Y agregó: "Que su hijo es bueno. Como siempre justificando. Yo entiendo que uno puede estar mal y no se pueda ocupar al 100% en la casa. Hoy volvió el tema a mi casa, entonces tuve que volver a hablar con el padre. Pero si mi hija vuelve a llegar llorando, no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta. Las cosas vienen de la casa, y de la segunda casa que es la escuela, donde mis hijas pasan ocho horas".

En septiembre de 2019, Cinthia había contado que la más pequeña de sus hijas tenía problemas de crecimiento. "Se lo tengo que hacer tratar. Es un proceso bastante doloroso, y le tengo que hacer análisis para los que no estoy psicológicamente preparada. Se lo tengo que hacer cuando tenga tiempo y esté decidida", había contado en aquella oportunidad.

Según relató, cuando había comenzado su relación con Martín Baclini, el empresario le hizo notar la baja estatura de Francesca y le ofreció presentarle a Diego Schwarzstein, el mismo médico que diagnosticó los problemas de crecimiento de Lionel Messi. "La llevamos al médico a Rosario y ahí me dijo que estaba por debajo de la media, y que había que hacer un estudio que era bastante invasivo", había señalado la modelo.

En ese momento, la panelista había contado que le ofrecieron dos opciones: "Una era que la pinchaban una vez y si daba negativo se tenía que hacer este estudio. Entonces el médico me dijo, 'para hacerla pasar por dos procesos que son incómodos para la criatura, hacele el otro directamente porque para mí con los números que nos dan vamos a tener que hacerle el tratamiento'. Y en ese, la nena se tiene que internar todo un día, y se la pincha cada media hora".

El déficit de la hormona del crecimiento se origina la hipófisis, una glándula que se encuentra en la base del cerebro y supervisa a todas las hormonas del cuerpo. Un mal funcionamiento puede afectar no sólo el crecimiento sino también el desarrollo muscular o de los órganos. El diagnóstico implica no sólo una valoración inicial sino también un seguimiento durante seis meses de la velocidad de crecimiento, ya que no todos los casos de baja estatura son causados por una falla en la hipófisis.