Cinthia Fernández contra Defederico: “No paga la cuota alimentaria y me manda cartitas documento”

Desde que se separaron, Cinthia Fernández y Matías Defederico iniciaron una guerra mediática y judicial que parece no tener fin. Poco importan sus tres hijas, el recuerdo del amor que alguna vez su supieron tener o el resto de su familia, la vedette y el ex futbolista se liquidan cada vez que pueden.

Como muchas otras veces, la panelista de LAM denunció a Defederico por no cumplir con sus obligaciones como padre. Así como hace pocas semanas sacó a la luz chats en los que Matías le dice “hacete tratar”, “das pena” o “no me hables más”, en esta ocasión Fernández relató que viven un nuevo problema en la Justicia.

A través de varias historias en su cuenta de Intagram, Cinthia contó que su ex marido le envió una carta documento. ¿Para que no lo nombre más? ¿Para iniciarle nuevas acciones legales? No. Para pedir la reducción de la cuota alimentaria para Charis, Bella y Francesca, las tres niñas que tuvo con la bailarina.



"En vez de carta a Papá Noel yo tengo cartitas documento", escribió, en tono irónico, la panelista. Y luego contó: "La vida me sonríe como yo ahora. Me llegó una carta documento, un amor. Encima que no me pagan la cuota alimentaria me piden una reducción de la cuota”.

Entonces, en otra story, la ex de Martín Baclini explicó: “Voy a ser muy respetuosa: ojalá que la Justicia no le de lugar a este tipo de pedidos, lo digo por mi y por todas las madres que la remamos totalmente solas en todos los sentidos”.

Y finalizó: “La carta documento ya la tiene mi abogado, el doctor Roberto Castillo. Les cuento que gané las últimas dos causas judiciales de mi ex”.

Claro que este no es el primer enfrentamiento del año. En marzo, en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia reveló que fue víctima de violencia de género durante su relación con Defederico. La bailarina comenzó relatando que durante una discusión su ex pareja le digo que "le iba a tener que explicar a sus hijas el día de mañana porque su madre era tan trola".



Y continuó: "Lo que pasó fue muy feo, y están las entradas mías al hospital. Nunca lo dije. Y hace años pasaron. Vivíamos en Chile. En Arica, que hay un solo hospital, pueden saber que hubo una entrada mía. Hace muchísimos años me pasó esto. Y después me pasó con mis hijas".

"No saben lo que fue realmente, y estuve sola ahí. No tenía un mango para ir a la agencia de viaje y volverme sola. A mi mamá tardé tres años en decírselo. Yo lo amenazaba con contar esto, y no lo conté. Tengo fotos, de todo", aseguró.

También reveló que Defederico no la había acompañado durante el parto de Francesca, su hija menor. "Sí, fui a parir sola. Manejé desde mi casa, en zona norte hasta la Clínica Suizo. Se me estaba por reventar el útero. No lo sabía, cuando llegué me dijeron que me tenían que internar de urgencia y que tenía que ir a la sala de parto. La noche anterior no apareció porque estaba en una fiesta, motivo por el cual también me descompensé bastante ese día", dijo.



Y completó: "Él no creía que iba a parir hasta que lo ubicaron y le avisaron. Él pensaba que yo hacía todo eso para llamar la atención porque no había aparecido. Mi mamá y su papá estaban cuidando a las otras nenas, por eso fui a la clínica sola y entré a la sala de parto sola. Luego llegó él a último momento".



Por su parte, Defederico había dicho en sus redes sociales: "Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales. Quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido”.

Dos semanas después, Cinthia contó que Defederico también le había pegado a una de sus hijas. "El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y… El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida”, contó en diálogo con Almorzando, el ciclo que conduce Juana Viale.

Y agregó: "Le pegó porque me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies’”.

Lo cierto es que ante las nuevas declaraciones de su ex, Defederico decidió romper el silencio y disparó: "Ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres".



Además en abril, Cinthia denunció a Matías por utilizar su celular mientras manejaba y también por llevar a una de sus hijas en el asiento delantero, sin cinturón de seguridad y mientras la grababa con su celular. Además, el ex mediocampista había subido el video a redes sociales.



Tras la denuncia de Cinthia, las autoridades de Seguridad Vial le suspendieron la licencia y le indicaron al futbolista que hiciera una reevaluación psicofísica de aptitud para conducir. Finalmente, la desaprobó y fue inhabilitado por 180 días.

La información sobre la inhabilitación para manejar la dio Pía Shaw, una de las compañeras de Cinthia: “La licencia del exfutbolista Matías Defederico fue suspendida y no podrá conducir por 180 días. Cometió dos cosas gravísimas. Una niña menor de 10 años no puede ir en el asiento del acompañante y sin cinturón de seguridad. Y mientras que estás al volante no podés estar con un teléfono celular. Son dos cosas gravísimas. Sé que lo llamaron después de que Cinthia dijo acá. Le hicieron una prueba y decidieron sacarle la licencia por 180 días".

Pero él no se quedó callado. Primero utilizó su cuenta de Twitter donde escribió: "Espero que de ahora en más le saquen las licencias a toda persona pública y no pública que se filman manejando y que ponen en riesgo la vida como me dijeron a mí, cuando filme a mi hija adentro de mi barrio privado, sino lo tomaría como algo personal. @InfoSegVial @pmcarignano".

Luego el ex jugador de Huracán agregó: "Espero que sigan haciendo su trabajo como lo hicieron conmigo @InfoSegVial @pmcarignano porque tengo miles de videos y fotos de gente famosa cometiendo esta falta. Pero mis viejos me dijeron que buchón nunca en la vida. Los dejo seguir haciendo su trabajo como hasta ahora".