Cinthia Fernández contra El Pepo: "Hay gente que murió porque vos estabas chupado"

Las tragedias en el mundo del espectáculo son un común denominador en nuestro país: Gilda y Rodrigo fueron de los más significativos. Rubén Darío Castineiras, más conocido como “El Pepo” protagonizó, hace dos años, el 20 de julio de 2019, un terrible accidente mientras se dirigía con algunos integrantes de su banda a realizar un show en ese momento perdieron la vida el trompetista Nicolás Carabajal y el asistente Ignacio Abosaleh. A partir de ese momento, el cantante de la movida tropical cumple arresto domiciliario mientras prosigue una causa en su contra por “homicidio culposo doblemente agravado”, sin embargo, en los próximos días la Justicia lo habilitaría a salidas transitorias para trabajar en una nueva producción musical.

El músico brindó una entrevista al programa de Fabián Doman, donde sus panelistas bien afilados no dejaron una inquietud por evacuar. La más polémica fue Cinthia Fernandez, quien se mostró indignada con el cantante cuando este señaló que no entiende y ni comparte “cuando el pedido de Justicia se transforma en pedido de venganza” por parte de los familiares de Carabajal. “Si la Justicia no hace nada, ¿qué querés que hagan los familiares? Tenemos una Justicia que da vergüenza, que te permite estar en tu casa y encima computar pena, ¿de qué estamos hablando, Pepo?”, lanzó Cinthia. Y siguió: “Hay gente que perdió la vida porque estabas chupado, perdón que te lo diga así”. “

"El Pepo", no se quedó atrás y respondió: "Me parece que estás equivocada, ese pedido de Justicia se transformó en un pedido de venganza porque yo he recibido el otro día, en un programa de televisión, una concreta amenaza de muerte". Luego Fernández le recordó, que en las grabaciones minutos antes del accidente se podía ver al cantante consumiendo alcohol. “Ay, tirá lástima ahora. ¡Pero qué tupé! Manejaste alcoholizado”, sentenció la ex angelita.