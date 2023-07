Cinthia Fernández contra Flor de la V : el estado de Silvina Luna y la defensa de Jey Mammón

No es novedad que cuando surgen problemáticas en la farándula, Cinthia Fernández lleva en la mayoría de los casos el protagonismo. La bailarina no se pierde ni deja pasar una, por lo cual siempre está al acecho para remarcar lo que no le parece bien de los demás y lo hace principalmente por Twitter. Esta vez, le declaró la guerra a Florencia de la V por dos motivos diferentes: su visita en el hospital a Silvina Luna y la entrevista a Jey Mammón.

Justamente Fernández se metió con el accionar de la conductora por dos temas que marcan la agenda diariamente. Por un lado, la salud de la modelo y por otro, la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que recibió el cantante en el 2020, que luego fue prescripta pero hace pocos meses salió a la luz.

Todo comenzó con el descargo que hizo de la V comentando que se acercó al Hospital Italiano y que si bien no pudo ingresar al consultorio en el cual se encuentra Luna internada en terapia intensiva, sí se topó con el hermano de la misma y le envió personalmente sus fuerzas. “Me acerqué porque quería sacarme las dudas, por la información que se decía, y quería abrazar al hermano. Silvina es una querida amiga desde hace muchos años. A mí me entristece completamente todo lo que está sucediendo”, manifestó.

Aun así, en su relato también aseguró que ella tenía presente que no iba a poder ver a la ex pareja de El Polaco, pero que igualmente fue sólo para dar apoyo. “Yo sabía que no la iba a ver, porque una paciente que está en ese estado, uno no puede entrar a terapia intensiva”, dijo. Y sobre lo mismo, agregó: “Simplemente voy a contar un fragmento, porque yo le escribí una esquelita para que se la diera a Silvina de parte mía, y me dice ‘esto seguramente se lo vas a decir vos. Y se van a juntar’. Me fui a mi casa más tranquila”.

Pero una vez que la vedette culminó con su relato, rápidamente la ex Angelita salió al cruce a través de su cuenta oficial en Twitter, mostrando total indignación creyendo que lo que hizo anteriormente la conductora de Intrusos fue sólo para demostrar su actitud de ir hasta el hospital y no por amor. De esa manera, escribió: “Florencia de la V va a ver a Silvina a la clínica y con qué necesidad lo cuenta? Porque no va con el corazón? Porque no lo hace en silencio? A parte no es momento para entrar en detalle, pero Justo ella va a ver a Silvina… #sacandocaretas”.

Y es que dentro de su enojo, hay que darle la derecha en algo y es que, justo ella va a ver a Silvina… Pocos meses atrás, en una entrevista en LAM, Luna había comentado que mantenía una relación cordial con la comediante, pero que su comienzo de la relación no fue para nada bueno y en varias ocasiones hasta la hizo llorar. “Con Flor de la V no siempre nos llevamos bien. La guacha me hizo cada una… después hicimos giras y teatros y nos hicimos amigas”, había declarado en su momento.

Pero entonces, más allá de aquel desencuentro por el cual hizo referencia Fernández, también criticó a la conductora de Intrusos por la entrevista que le realizó a Jey Mammón, la cual se la vio en un lugar súper pasiva y relajada, sin importar la razón por la cual el ex conductor se encontraba sentado en ese sillón.

En la misma línea, la mamá de Charis, Bella y Francesca hizo alusión de que aquella entrevista exclusiva estuvo pactada y arreglada en esos términos para evitar un juicio. ¿Cómo es eso? El ex conductor de La Peña del Morfi le realizó una denuncia a de la V por haber hablado “mentiras” acerca del caso que lo interpela a él y a Lucas Benvenuto, por lo cual la vedette se presentó en la mediación y acordaron, según Cinthia Fernández, de arreglar todo mediante una entrevista en la cual Mammón pueda limpiar su imagen.

Por esta razón, retrucó en otro tweet: “También me pregunto, lo de ayer no habrá sido un trueque por un NO juicio de Jey contra Florencia ?” y rápidamente, para no dejar dudas en el caso, fue Ángel De Brito quien compartió esa información para darle la derecha a su ex panelista. El mismo, escribió: “Dice Pallares: ‘Flor de la V fue a mediación con Jey y ahí rápidamente acordaron la nota en Intrusos”. Ni lenta ni perezosa, Fernández volvió a insistir: “Y yo que pensaba que era mi cabeza de Angelita mal pensada. Hay visto usted… #sacandocaretas a la dueña de la frase”.